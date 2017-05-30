Сергей Веремеенко: Буду писать жалобы на милиционеров-лжесвидетелей 3 30.05.2017, 13:25

11,664

Сергей и Ольга Веремеенко

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня активисты из Гродно добились прекращения дела за «интернет-пикет».

Судья Ленинского суда Гродно Руслан Гурин 30 мая вынес решение по делу Сергея и Ольги Веремеенко: «Дело прекратить за отсутствием правонарушения», названного ранее милиционером-свидетелем «интернет-пикетом», передает «Свабода».

В суде должны были заслушать в качестве свидетеля участкового милиционера Владимира Козловского, который составлял протокол на Веремеенко, однако он не смог явиться в суд. Позже секретарь суда сообщила, что ночью у него умер отец.

Сергей Веремеенко настаивал, чтобы суд перенесли, но судья Руслан Гурин не удовлетворил его ходатайство. Был сделан перерыв, после которого Гурин зачитал решение:

«Дело прекратить за отсутствием правонарушения».

В зале суда этого не ожидали, и, когда судья уже выходил, вслед ему зазвучали аплодисменты.

Сразу после суда Сергей Веремеенко сказал журналистам, что решением удовлетворен, хотя и пришел сегодня в суд с рюкзаком с теплыми вещами:

«Видите, наша судебная система такова, что на закон надеяться не приходится. Команды раздают сверху: сегодня могут не осудить, а завтра дадут штраф или сутки. Просто в нашей ситуации дело было настолько абсурдным, что нас не могли осудить. Особенно после того, как это все попало в СМИ и стало очевидным. Тем не менее я собираюсь писать жалобы на лжесвидетельствования сотрудников милиции, которые фабриковали дело».

Ольга Веремеенко довольна решением суда и говорит, что у нее была надежда, что так получится, поскольку ей изначально показалось, что составленный на них протокол - инициатива одного милиционера:

«По большому счету, решение неожиданное, но мне показалось, что протоколы на нас составили по инициативе милиционера Войтешко, а это слишком малый чин, поэтому показалось, что могут такой приказ отменить. Так и получилось. Хотя я, как и Сергей, пришла на приговор с вещами, так как могли дать и сутки. У нас нельзя быть уверенным в таких ситуациях».

За процессом с начала наблюдал председатель Гродненской организации БНФ Вадим Саранчуков, юрист по образованию. Сразу после окончания суда он заявил, что с самого начала процесс был абсурдным и ни о какой справедливость речи на самом деле нет:

«Суд вынес то решение, которое выгодно властям. Ведь если бы процесс велся согласно закону, то никто бы такое дело к рассмотрению не принял. Якобы Веремеенко провели в интернете массовую акцию - это юридический маразм. Я доволен, что судья принял такое решение, но говорить, что весь процесс законный, такой возможности нет».

Напомним, Ольгу и Сергея Веремеенко судили за размещение в интернете снимков с бело-красно-белыми флагами и надписями «У Горадні такія самыя, як Васіль», «Такі самы, як Васіль!!!». Согласно протоколу, их обвиняли в проведении пикетирования с демонстрацией бело-красно-белого флага.

Сергей и Ольга виновными себя не признали и оба объяснили, что сделали на улице снимки с бело-красно-белым флагом еще за неделю до того, как Сергей обработал их в «фотошопе» и наложил надписи. Никаких призывов, требований, плакатов - ничего у них не было.

Сергей Веремеенко разместил снимки на собственной странице в интернете, как заявил сам в суде, в знак солидарности с несправедливо, по его мнению, осужденным гомельским активистом Василием Поляковым, который вышел на акцию с бело-красно-белым флагом и за это был наказан 15 сутками ареста.