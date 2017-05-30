Полина Шарендо-Панасюк: Молчать не буду! 4 30.05.2017, 13:55

2,559

Полина Шарендо-Панасюк

Власти боятся осенних протестов и хотят «нейтрализовать» лидеров уже сейчас.

Об этом Charter97.org заявила активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк из Бреста, которую перевели из статуса свидетеля в статус подозреваемой по делу вывешенного в Бресте баннера с надписью: «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!».

- Расскажите подробнее, как происходил процесс так называемого «опознания» в кабинете следователя? Насколько законной была процедура?

- Все проходившее у следователя напоминало какой-то цирк. Начну с того, что еще до всех «опознаний», до того, как в кабинет введи так называемого «свидетеля», весь пакет документов для того, чтобы перевести меня в статус «подозреваемой», был готов и лежал на столе следователя.

Сама процедура «опознания» была просто смешной. Меня посадили на диван рядом с двумя «статистками» - девушками, которые резко отличались от меня по внешнему виду. Насколько я знаю, опознание проводят между похожими людьми, которые попадают под приметы, рассказанные милиции очевидцами. А здесь были две ярко окрашенные блондинки с длинными прямыми волосами.

Когда в кабинет вошел «свидетель», некто Игорь Викторович Леонюк, он сразу же меня «опознал». При этом он не ориентировался, в какой день это произошло, и плохо соображал, в каком месте. После моих вопросов про место и время он уже начал сомневаться, я ли это была, но в протоколе следователя указали, что он точно «опознал подозреваемую». А вот насчет увиденного «свидетелем» другого участника акции, мужчины, он сказал, что «помнит его точно». Моего мужа вызвали сего в Следственный комитет, посмотрим, что скажет сегодня этот так называемый «свидетель».

После этого следователь объявила, что переводит меня в статус «подозреваемой», и предложила взять на экспертизу буккальный эпителий. От экспертизы я отказалась, как отказалась в целом свидетельствовать против себя и давать какие-либо пояснения по этому «делу». Потому что я в целом отрицаю законность этого «дела».

- Какую оценку вы можете дать действиям властей?

- Это явное политическое давление. Статью об «оскорблении Лукашенко» у нас в стране всегда использовали в политических целях. Сейчас такое давление оказывается на меня и мою семью.

Очевидно, что со стороны властей идет спланированная атака на политических активистов, особенно тех, кто этой весной проявил себя в качестве лидеров народных протестов. Это своего рода «ответ» режима на нашу Весну-2017.

- Что вы намерены делать в этой ситуации?

- Буду все время сообщать независимым СМИ оперативную информации о развитии ситуации. Постараюсь не подписывать никаких «обязательств» о неразглашении. Пусть будут уверены – я молчать не буду.

Мы с мужем хорошо знаем, что это за «контора» и готовы ко всему. Можно сказать так: если бы этой растяжки «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!» вообще не существовало в природе, они бы все равно ее выдумали. Или что-то в этом роде. Прицепились бы к чему-то другому.

- Вчера в Следственный комитет в Минске вызывали вашего соратника по «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля. Почему у власти такое внимание именно к этой гражданской кампании? Ведь сейчас относительное «затишье» после массовых весенних протестов.

- Гражданская кампания «Европейская Беларусь» за все годы свое существования проявила себя как наиболее последовательная политическая сила, которая оппонирует к режиму Лукашенко.

Поэтому главный удар властей сейчас направлен против наиболее принципиальной и последовательной политической силы белорусского общества.

Власти специально выбрали для этой атаки период летних отпусков в надежде, что политическая активность и в Беларуси, и в Европе сейчас ниже и все удастся сделать, пока люди «расслаблены».

Режим боится всплеска народных протестов осенью и уже сейчас хочет «нейтрализовать» потенциальных лидеров. Как говорится в Библии: «Поражу пастыря, а стадо рассеется».

- Вы мать двоих детей. Сегодня в Беларуси по сфабрикованному «делу патриотов» за решеткой находятся люди, оторванные от своих семей. Что могут сделать белорусы, чтобы помочь и вам, и тем, кто уже фактически стал политзаключенным?

- И в самой Беларуси, и на международном уровне должна четко прозвучать информация о том, что в Беларуси людей преследуют по политическим мотивам. Требования освободить политзаключенных и прекратить репрессии против активистов должны прозвучать очень четко вместе с призывом к международному сообществу принять жесткие и принципиальные решения в отношении к белорусской власти.

Тема политзаключенных должна постоянно звучать в белорусской и международной прессе. Важно привлечь внимание правозащитников и руководителей демократических стран к тому, что в Беларуси есть «особые» статьи Уголовного кодекса, которые используются для расправы с политическими оппонентами.

Белорусам надо сейчас сплотиться и проявить солидарности с теми, кого преследует этот режим.