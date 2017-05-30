Фотофакт: Бред от чиновников по поводу выпускников 10 30.05.2017, 14:13

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Фото: onliner.by

Родителям выпускников предлагают подписать абсурдный «документ».

Читатель «Салідарнасці» Евгений прислал «документ», который предлагают подписать родителям.

«Вот такую полоску бумаги сын принёс из гимназии», – пишет Евгений.

«Кому пришел в голову этот бред и формализм?» – возмущается читатель. – «Как будто родители в остальное время не несут ответственности за своего ребёнка!»

Самое же интересное заключается в том, что как раз в указанный промежуток времени 30 мая выпускникам предложили посетить концерт Егора Крида. «Но почему-то ответственность за ребят должны нести родители, а не представители учебного заведения, которые зазвали учащихся на это мероприятие», – констатирует Евгений.