Суд приостановил рассмотрение иска «Милкавиты» к 205 сотрудникам 1 30.05.2017, 16:57

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Фото: bigmir.net

По делу будет проведена проверка.

Суд по иску ОАО «Милкавита» к 205 своим сотрудникам прекращен до завершения проверки, которая должна выявить конкретных виновных в недостаче молока на крупную сумму денег. Такое решение сегодня принял суд Советского района Гомеля, передает «Белсат».

«Дело приостановлено до завершения проведения проверки правоохранительными органами», – сообщил представитель независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который занимается юридической помощью рабочим «Милкавиты».

Напомним, Недостача на «Милкавите» образовалась с ноября 2016 по февраль 2017 года, ее сумма – 141533 рубля (около 70 тысяч евро). Отвечать за это, с точки зрения руководства завода, должны все работники цеха цельномолочной продукции – включая уборщиц и грузчиков.