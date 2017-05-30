Что известно о системе подсматривания за белорусами за $100 миллионов

Что известно о системе подсматривания за белорусами за $100 миллионов9
- 30.05.2017, 19:13
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Власти намерены установить около 10 тысяч камер наблюдения по всей стране.
Лукашенко подписал указ о системе мониторинга общественной безопасности. Она заработает через 2−3 года в виде межведомственной дежурной части и замкнет на себе информацию по меньшей мере с 10 тысяч камер наблюдения по всей стране. Tut.by собрал и подытожил все, что известно про систему уже сейчас.
Откуда появилась идея создать систему мониторинга?
С таким предложением выступило МВД. О том, что диктатор его одобрил, министр внутренних дел Игорь Шуневич сообщил 27 марта — через 2 дня после массовых задержаний в День Воли. «Последние события как раз свидетельствуют, что нам бы пригодилась такая система», — заметил тогда Лукашенко.
Что она будет собой представлять?
Это будет единая дежурная часть для ведомств, которые отвечают за здоровье граждан и безопасность. Туда будет стекаться информация со всех камер видеонаблюдения в стране. С помощью программ видеоаналитики оператор будет получать информацию о ЧП и передавать ее нужному ведомству: если пожар — МЧС, если ДТП — ГАИ и т.д.
Кто получит доступ к информации с камер наблюдения?
Среди силовых структур — органы внутренних дел, КГБ, ОАЦ, МЧС, пограничный и таможенный комитеты, Департамент финансовых расследований КГК, Служба безопасности правителя.
Сколько будет храниться эта информация?
По указу, не меньше месяца.
Кто отвечает за техническую часть системы мониторинга?
Воплощать проект в жизнь, «начиная от покупки „железа“ и заканчивая эксплуатацией», будет технический оператор, которого выберут по конкурсу. Это будет либо государственная компания, либо «надежный частник, готовый стать инвестором».
Каков бюджет проекта?
Речь идет о сумме до 100 млн долларов.
Когда заработает система?
По планам МВД, на разработку и реализацию потребуется 2−3 года.
Нас будут везде снимать камеры наблюдения?
Они уже снимают. Камеры наблюдения установлены более чем на 7 тысячах объектов по всей стране. Среди них кафе и магазины, вокзалы и школы, стадионы и больницы. С созданием системы мониторинга камер станет больше: МВД собирается оснастить ими еще 2−4 тысячи объектов.
Где еще установят камеры?
В тех местах, которые подпадают под утвержденные правительством критерии объектов, обязательных к оснащению видеонаблюдением. Если объект этим критериям не соответствует, установить камеры и подключиться к общей системе мониторинга его собственник сможет по желанию.
То есть, камер станет больше — вот и все изменения?
Нет. Главное новшество — появится единый центр, который объединит информацию от всех систем видеонаблюдения в стране.