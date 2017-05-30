«Из-за небольших зарплат белорусы озлобленные» 3 30.05.2017, 20:03

Пол Ролан Бебе Кинге

Фото: ФК «Неман»

Камерунский футболист - о жизни в Гродно.

Пока Гродно готовился к финалу Кубка страны, легионер из «Немана» Пол Ролан Бебе Кинге, сидя на летней террасе, пытался объяснить tut.by, чем белорусы так сильно отличаются от европейцев и африканцев и почему в нашей стране сложно прожить на зарплату в 500 рублей.

Пол Ролан играет в Гродно уже третий сезон. В свое время он перебрался в Беларусь из таджикистанского клуба ради того, чтобы начать играть в Европе. Пол нахваливает белорусский город за его архитектуру и атмосферность и говорит, что после путешествий по Германии, Франции, Бельгии и Испании с уверенностью может утверждать: Гродно — город с европейским духом.

— В моем родном городе живет пять миллионов человек, а здесь — около 350 тысяч. Мне нравится размеренность, тишина и спокойствие Гродно. Хотя даже спустя три года выступлений за «Неман» плохо ориентируюсь здесь и предпочитаю такси автобусам и троллейбусам. Я научился вызывать такси по-русски. В «Немане» играет футболист, который знает французский. Этот парень просто моя удача! Он записал на телефон голосовое сообщение на русском языке с универсальным текстом для вызова такси. К сожалению, Uber еще не добрался до Гродно, но я неплохо справляюсь. Вот и сейчас, когда ехал на встречу, сказал: «Пожалуйста, на улицу Замковую».

«Спрашиваю у белорусских футболистов: „Какие планы на неделю?“. Они отвечают: „Клубы, кино, девочки и алкоголь“»

Камерунец вспоминает: он очень ошибался, когда настраивался на легкую жизнь в Беларуси.

— Я рассуждал так: это же Европа, а значит, все будет более-менее знакомо. Заметил, что французы, немцы, бельгийцы имеют схожую культуру, но Беларусь оказалась совершенно другой страной. Белорусские футболисты не такие дисциплинированные, как европейские. Для европейских игроков футбол не просто работа, а их жизнь. Я точно так же отношусь к футболу, постоянно оставаясь сконцентрированным на игре. А белорусские футболисты воспринимают это как хобби.

Иногда спрашиваю: «Парни, какие планы на неделю?». Они отвечают: «Клубы, кино, девочки и алкоголь». Вы ни от кого не услышите: «Вчера видел Бебе в ночном клубе». Я просто не хожу по таким заведениям. Мне кажется, что белорусские игроки боятся вызова.

Ведь очевидно: если ты хочешь играть на топ-уровне, надо отказаться от вредных привычек и несерьезного образа жизни. Хорошая зарплата позволяет наслаждаться моментом и отдыхать с разными девушками, но это чревато, особенно для спортсменов. Я религиозный, поэтому живу по Библии. Женщине предписано иметь одного мужа и хранить целомудрие до брака. Сегодня далеко не все разделяют понятия «муж» и «бойфренд», «жена» и «подружка». А ведь тело — это храм Святого Духа. Мне кажется, в Беларуси, как и во всей Европе, этот закон слишком часто нарушают.

Бебе называет культуру еды еще одним существенным различием Беларуси с другими странами. По его словам, та же Франция намного быстрее перенимает традиции других национальностей и становится мультикультурной:

— В Париже живет много африканцев, которые не забывают свою культуру, знакомят европейцев с национальной кухней и музыкой. Мне нравится, что белые (простите, за это слово) там открыты и пытаются перенять лучшее из стран Африки.

Мир глобальный: мы должны брать друг у друга что-то интересное. Например, я за то, чтобы люди учили иностранные языки. Это помогает не только в бытовом общении, но и дает возможность узнать культуру и ментальность.

Недавно в «Неман» пришел еще один камерунский футболист, у которого совершенно нет желания учить русский: он называет этот язык очень сложным. А я объясняю, что все возможно — в современном мире так много стран, где говорят по-русски.

Я начал изучать русский, когда играл в Таджикистане. Чем больше языков знает человек, тем лучше он себя чувствует. В Камеруне два государственных языка — французский и английский. Я вырос в той части страны, где преимущественно говорят на французском, ходил во франкоязычную школу, поэтому мой английский до сих пор недостаточно хорош. Сегодня 9-летний сын лучше меня болтает на английском. Я стараюсь разносторонне развивать своего мальчика: в школе он учит английский, а дома разговаривает на французском.

«Белорусы осуждающе смотрят на меня в магазине: „Почему он может позволить себе эти продукты, а мы нет?“»

В этом году 30-летний Пол Ролан перевез в Гродно свою жену, а вот сын остался в Камеруне с братьями футболиста. Бебе из тех людей, которые тщательно планируют будущее. После окончания карьеры он хочет уехать с семьей во Францию: друзья уже подыскивают там работу для жены, а сын совершенствует французский и английский, чтобы легко адаптироваться в Европе:

— Когда я говорю людям, что не перевез сына в Беларусь, они очень удивляются. Но я думаю о его благополучии и знаю, что на данный момент ему лучше в Камеруне. Я чувствую ответственность за свою семью: трачу много денег на частную школу сына, но не сомневаюсь в этом вложении.

В феврале моя жена переехала в Гродно. Было сложно два года жить одному, понимая, что ты не можешь завести белорусскую подружку. Я много времени отдаю футболу, поэтому нуждаюсь в заботе и поддержке. Сейчас жена почти все время проводит в квартире — она совсем не знает русского. Зимой даже уговаривала меня уехать — так холодно было в Беларуси. Зато теперь все время зовет на прогулку.

Я стараюсь конструировать будущее, чтобы знать, что будет у моей семьи через пять или десять лет. Мне сложно понять футболистов, которые не экономят деньги — через две недели у них заканчивается зарплата, и парни приходят ко мне, чтобы одолжить. Не все осознают, что в какой-то момент карьера закончится и надо будет открывать новую страницу. Честно, мне даже интересно приехать в Беларусь через несколько лет и посмотреть, как приспособятся к жизни отдельные белорусские футболисты, которые сегодня рассекают на дорогих машинах с красивыми девушками.

Три года назад камерунец выступал за «Неман» на правах аренды. Он принадлежал таджикистанскому клубу, но всеми силами стремился в Европу. Президент «Хайр Вахдата» был готов на многие уступки только ради того, чтобы сохранить Бебе в составе.

— Меня не хотели отпускать из Таджикистана. Из-за этого были финансовые трудности в первый год в «Немане» (таджикистанский клуб задерживал выплаты по зарплате). Тогда-то я и понял, какая Беларусь недешевая страна. Белорусские игроки и гродненские фанаты собирали для меня деньги. Они не бросили наедине с проблемами, потому что я — игрок этого клуба. Но, вообще, в Беларуси не принято помогать незнакомым людям.

Скажем, если бы в такой же ситуации оказался какой-то африканский студент, не факт, что ему бы захотели помочь. Понимаете, медиа показывают африканские страны с ужасной стороны. Белорусы нередко спрашивают: «А у вас есть светофоры? Вы держите крокодилов, львов и гиппопотамов как домашних животных?». Что тут можно ответить? Я даже никогда не видел этих животных!

На самом деле в африканской культуре и воспитании есть много плюсов. Мы всегда думаем, как можем помочь человеку, у которого что-то стряслось. Достаточно десяти секунд, чтобы определить по глазам, что за проблемы у собеседника. Я никогда не буду интересоваться, какой у него социальный статус или профессия, а просто помогу, как брату. Когда встречаю объявления в газете о том, что кто-то оказался в беде, то реагирую примерно так: «О мой бог! Где номер этого человека? Я хочу ему помочь».

Африканец говорит, что в Беларуси нормальная экономическая ситуация. Правда, делает оговорку: пенсии настолько маленькие, что на них очень сложно выжить.

— Люди, которые получат 1000 рублей, могут жить очень неплохо. Но средняя зарплата меньше, да? На 500−600 рублей, думаю, сложно прожить — почти все деньги будут уходить на еду. С таким доходом можно, конечно, снимать жилье, но почти нереально откладывать на покупку собственной квартиры. Из-за небольших зарплат белорусы депрессивные и озлобленные. Поначалу мне было страшно ходить за покупками, потому что я ловил косые взгляды других покупателей: клал в корзину те продукты, которые для них, возможно, были слишком дорогими.

Я вырос в 200 метрах от океана, поэтому знаю толк в рыбе. В белорусских магазинах небольшой выбор морепродуктов, но я покупаю самые лучшие, заботясь о собственном здоровье, тем более моя жена — повар. Грустно, что люди осуждающе смотрят и, наверное, думают: «Почему он может позволить себе эти продукты, а мы нет?». В Беларуси действительно много бедных людей, но не знаю, как они отреагируют, если предложу помощь.

Удивляет, как много бедняков именно среди пенсионеров. Наверное, у них очень маленькие пенсии, но почему дети или другие родственники не поддерживают их материально? В Африке принято так: если твоя бабушка жива, ты сделаешь все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Однажды я шел на тренировку в Гродно, и меня окликнула какая-то бабуля: «Сынок, куда ты идешь? Может, в магазин? А то у меня нет продуктов».

«Белорусы редко выезжают из страны, поэтому бурно реагируют на темнокожих: „О! Смотри, он шоколадный“»

Футболист «Немана» считает, что жители Беларуси мало путешествуют, поэтому живут в мире, полном рамок, границ и предрассудков:

— Чтобы развиваться, надо выезжать в другие страны и знакомиться с культурными отличиями. Путешествия сделали меня более свободным и открытым. Я вижу, что белорусы особо не стремятся выезжать из страны или делают это довольно редко. Поэтому некоторые бурно реагируют на темнокожих: «О! Смотри, он шоколадный». Думаю, люди просто живут по стандартной схеме «дом — работа — дом». Меня как-то пригласили выступить в гродненском университете, и я показал студентам фотографии своего города. Они были поражены и сами захотели съездить в Камерун. Не думаю, что отсутствие денег — ответ на вопрос, почему вы мало путешествуете. Скорее, это отговорка. Африканцы привыкли ставить цель и достигать ее.

Спрашиваю у Пола, есть ли что-то, чем он восхищается в белорусах. Камерунец, не задумываясь, отвечает:

— Вы любите собираться большими компаниями, и это всегда весело. Хотя, возможно, это опять-таки связано с привычкой выпивать в свободное время. Одноклубники часто приглашают меня на шашлыки — хорошая традиция. А еще мужчины здесь не заморачиваются по поводу одежды. Они надевают то, что удобно. Возможно, в Минске больше модников, но в Гродно парни ходят так, что я иногда думаю: «Как это возможно?». Зато девушки всегда выглядят отлично.