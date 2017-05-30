Кобяков не может найти уволенных с предприятий работников 7 30.05.2017, 20:16

Андрей Кобяков

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За помощью в поиске уволенных работников премьер обратился к министру труда и соцзащиты.

«На рынке труда сохраняется дисбаланс. За первые четыре месяца на 7,6 тысячи человек уволено больше, чем принято на работу. Только за 2016 год (без учета выбывших по естественным причинам) выбыло более 35 тысяч человек», — заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совмина, передает tut.by.

«Один из чувствительных вопросов в контексте регионального развития — выполнение задачи по созданию новых рабочих мест. Задание по матрице ключевых показателей практически всеми выполняется. Но проблемы эффективной занятости не решены», — сказал Андрей Кобяков.

В начале апреля премьер-министр поручал губернаторам детально разобраться в этом вопросе, установить конкретные причины, оказывающие влияние на снижение занятых в регионе. «К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди, нет глубокого погружения в эту проблему», — сказал премьер-министр. Он попросил министра труда и соцзащиты Ирину Костевич дать реальную оценку ситуации, какие рабочие места создаются и какие проблемы остаются нерешенными, а также внести эффективные предложения по организации этой работы.

Ирина Костевич подтвердила, что за четыре месяца наблюдается сокращение занятых в экономике.

— Но как позитивный момент хотела бы отметить, что сегодня происходит замедление тенденции сокращения количества занятых в экономике. Рынок труда в Беларуси постепенно стабилизируется, — сказала Ирина Костевич.

По ее словам, наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест. «За первый квартал мы создали более 15 тысяч мест. Почти 56% — это места на новых предприятиях», — уточнила министр.