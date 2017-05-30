Дело Шеремета: Опубликован приказ об увольнении сотрудника СБУ Устименко 30.05.2017, 21:13

Павел Шеремет

Служба Безопасности Украины показала указ об увольнении Игоря Устименко от 29 апреля 2014 года.

«Согласно учету кадров Службы безопасности Украины Устименко Игорь Андреевич проходил военную службу в Службе безопасности Украины и занимал должность оперативного сотрудника, - говорится в ответе.

Указывается, что приказом председателя СБУ от 29.04.2014 № 874-ос Устименко освобожден от военной службы в запас СБУ, пишет «Украинская правда».

Редакция расследований «Слідство.Інфо» и журналисты международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project сняли фильм-расследование об убийстве журналиста.

В нем рассказывалось, что связанный с украинскими спецслужбами Игорь Устименко и еще один человек с вечера 19 июля до поздней ночи 20 июля находились неподалеку от дома Шеремета.

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что человек, замеченный возле машины Шеремета перед его убийством, был уволен из СБУ в 2014 году. Глава СБУ Василий Грицак добавил, что Устименко уволили из СБУ по состоянию здоровья.

МВД вызывало на допрос авторов фильма-расследования, а также Устименко. 15 мая бывший сотрудник СБУ явился в полицию.

Подробности его допроса неизвестны. Как сообщила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар, Устименко рассказал, что в ту ночь вел наблюдение за лицом, не имеющим отношения к делу Шеремета.