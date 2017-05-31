Николай Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов 1 31.05.2017, 13:07

Николай Статкевич

Главная задача сегодня – отстоять нейтралитет и независимость страны.

Об этом в интервью Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса (БНК) Николай Статкевич.

- Осенью в Беларуси пройдут учения «Запад-2017», которые вызывают обеспокоенность всего мира, так как несут угрозу региональной безопасности. Как вы как военный офицер прокомментируете предстоящие маневры?

- Во-первых, это совместные учения с чужим государством и они направлены против военного альянса ведущих стран мира. Фактически, учения «Запад-2017» втягивают Беларусь в конфликт со странами Запада и чем они закончатся – непонятно. С учетом того, что сейчас происходит в Украине, прибытие российских войск в Беларусь может закончиться и вовсе непредсказуемо. Эти учения являются грубым нарушением Конституции Беларуси, в частности статьи о нейтралитете нашей страны.

Во-вторых, существует реальная угроза того, что российские войска из Беларуси не уйдут. Диктатор Лукашенко слишком глубоко увяз в сомнительных проектах с Россией, он многим должен на сегодняшний день восточному соседу и слишком во многом от него зависит. Поэтому учения «Запад-2017» угрожают самому существованию независимого белорусского государства.

Есть еще один момент. Осенью ожидается новый рост социальных протестов в Беларуси. Этого ждем мы, но этого ждет и боится и власть. И как раз к осени Лукашенко приглашает в Беларусь иностранные войска. В сентябре пройдут военные маневры, а в октябре в Пуховичском и Осиповичском районе начнутся учения российского спецназа. Возможно, диктатор уже не уверен в лояльности белорусской армии в ситуации массовых народных протестов.

- Возглавляемый вами БНК стал лидером политических сил Беларуси. Вы неоднократно заявляли, что готовы бороться за мирную нейтральную Беларусь. Как БНК будет противостоять предстоящим учениям?

- Мы должны защитить нашу независимость и мир на нашей земле. Беларусь – мирная нейтральная страна, и мы не дадим больше втягивать себя в войны с кем-либо.

Не втягивать Беларусь в военные конфликты и отменить учения «Запад-2017» станет основным требованием, которое прозвучит на акции 3 июля в 14.00 на Октябрьской площади в Минске.

Мы будем требовать именно отмены этих маневров, нам не нужны в Беларуси чужие войска. Как офицер могу сказать: белорусская армия сама в состоянии проводить учения на отлично.

У нас есть только один способ защитить свою независимость – выйти на мирную акцию протеста на Октябрьской площади. К сожалению, в Беларуси нет нормального парламента, где вопрос отмены учений с иностранной армией можно было бы решить законодательно. Режим оставил белорусам только уличные акции для высказывания своей позиции. Поэтому остановить эти учения мы сможем только выйдя на Площадь.

- Что вы посоветуете делать белорусам в условиях серьезной угрозы независимости их страны?

- Акция 3 июля нужна не только для борьбы против иностранной интервенции. Выйдя на Площадь в Минске, мы сможет отстоять свое достойное будущее.

Весь мир двигается по пути прогресса. В развитых странах вот-вот ожидается новая технологическая революция, когда в ближайшие несколько лет альтернативная энергетика станет более выгодной, чем углеводородная. Это означает полный крах завязанной на российской нефти луканомики. Лукашенко превратился сам в попрошайку при барском столе России и хочет такими сделать и белорусов. Что будет с нашей промышленностью, когда уже через несколько лет начнется массовое производство электромобилей? Диктатор душит любые проявления творческой инициативы в Беларуси и обрекает наших детей на жизнь в захудалой, отсталой стране.

Если мы проявим нерешительность сейчас – это будет очень дорого стоить нашим детям.

Мы должны сейчас, не откладывая на позже, поднять принципиальной вопрос о мире на белорусской земле. Белорусы знают, что такое война. Когда-то мы заплатили за войну тоталитарных режимов жизнью каждого третьего. Сейчас белорусов снова хотят втянуть в военные конфликты.

Поэтому самая важная задача на ближайшее время – отстоять нейтралитет и независимость нашей страны.

Пришло время бороться за освобождение Беларуси. И не только от внешней оккупации: надо освободить страну от внутреннего оккупанта ради будущего наших детей и нормального развития.

3 июля в 14.00 мы должны выйти на Октябрьскую площадь в Минске, чтобы защитить мирную Беларусь и бороться за освобождение нашей страны.