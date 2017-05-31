Украина попросила у США летальное оружие 2 31.05.2017, 21:28

Проект бюджета США впервые допускает поставки летального оружия Украине.

Украина попросила США предоставить ей летальное оружие. Об этом сказано на сайте информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Также украинская сторона заявила о важности недопущения строительства газопровода Северный Поток-2, передет korrespondent.net.

Сообщается, что председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с сенатором США Кори Энтони Букером.

«Во время встречи представители Украины сосредоточили внимание на важности проведения реформ в военной сфере, таких как образование военных кадров и повышение квалификации в военнослужащих. Украина в очередной раз призвала США предоставить летальное оружие», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинская сторона обсудила с сенатором вопросы энергетической безопасности и важность недопущения строительства газопровода Северный Поток-2.

Отметим, что проект бюджета США впервые допускает поставки летального оружия Украине.

Также отметим, что Белый дом намерен заменить военную помощь США на кредиты, в том числе Украине.