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Украина попросила у США летальное оружие

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  • 31.05.2017, 21:28

Проект бюджета США впервые допускает поставки летального оружия Украине.

Украина попросила США предоставить ей летальное оружие. Об этом сказано на сайте информационного управления Аппарата Верховной Рады.

Также украинская сторона заявила о важности недопущения строительства газопровода Северный Поток-2, передет korrespondent.net.

Сообщается, что председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с сенатором США Кори Энтони Букером.

«Во время встречи представители Украины сосредоточили внимание на важности проведения реформ в военной сфере, таких как образование военных кадров и повышение квалификации в военнослужащих. Украина в очередной раз призвала США предоставить летальное оружие», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинская сторона обсудила с сенатором вопросы энергетической безопасности и важность недопущения строительства газопровода Северный Поток-2.

Отметим, что проект бюджета США впервые допускает поставки летального оружия Украине.

Также отметим, что Белый дом намерен заменить военную помощь США на кредиты, в том числе Украине.


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