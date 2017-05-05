Лидера кричевских милиционеров-бунтарей отстранили от должности 31 5.05.2017, 8:32

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Иллюстрационное фото/bymedia.net

Под давлением начальства подполковник Игорь Вусик был вынужден написать рапорт об увольнении из Кричевского РОВД.

Начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД подполковника милиции Игоря Вусика временно отстранили от должности на время проведения служебной проверки. Служебная проверка назначена в связи с тем, что подполковник Вусик выступил на телеканале «Белсат» и рассказал о многочисленных нарушениях в Кричевском РОВД, сообщает «Магілёўскі рэгіён».

Также 5 мая должно состоятся офицерское собрание Кричевского РОВД, на котором на суде офицерской чести будет рассмотрен вопрос об исключении Вусика из числа членов собрания. Начало собрания запланировано на 9-00.

По словам Вусика, 4 мая под давлением руководства он был вынужден написать рапорт об увольнении из Кричевского РОВД по соглашению сторон. Однако уже вечером того же дня И. Вусик узнал, что руководство Кричевского РОВД принимает меры, чтобы решить вопрос об его увольнении из милиции по дискредитирующим обстоятельствам. И. Вусик говорит о том, что начальник штаба Кричевского РОВД лично уговаривал сотрудников отдела на офицерском собрании поддержать решение об исключении Вусика из его членов.

Игорь Вусик никак не может понять, почему после написания обращения на имя министра внутренних дел Республики Беларусь и выступления независимых СМИ он сразу же стал «плохим милиционером» и характеризуется резко отрицательно. Между тем в минувшем 2016 году подполковник Вусик был награжден медалью «За безупречную службу», имеет целый ряд поощрений.

Сейчас Вусик на период отстранения от должности исполняет обязанности участкового милиционера, хотя приказа о временном переводе на эту должность, по его словам, он лично не видел. Особенно возмущает подполковника тот факт, что «поступило указание оружия мне не выдавать, машины не давать, невозможно работать. Во время службы в Белыничском РОВД у меня одного семь лет был на постоянном ношении пистолет, а тут такое отношение».

Удивляет Игоря Вусика и тот факт, что руководство Могилевского УВД не предпринимает никаких действий в отношении руководства Кричевского РОВД, хотя во время проведения проверок подтвердились многие факты, изложенные в обращении кричевских милиционеров на имя министра МВД. Глубоко поразила И. Вусика резко отрицательная характеристика в его отношении, высказанная на интернет-сайте Могилевского УВД заместителем начальника УВД Могилевского облисполкома – начальником милиции общественной безопасности полковником милиции Владимиром Рыжанковым.

«Не так давно Владимир Рыжанков лично предлагал мне перевод на должность в Могилевское УВД. Видимо, считал, что я этого заслуживаю. А тут внезапно так резко изменилось отношение, появились отрицательные характеристики», – удивляется Вусик.

По информации «Магілёўскага рэгіёна», продолжается давление со стороны руководства Кричевского РОВД и на других подписантов под обращением на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича. Милиционерам ненавязчиво «намекают» на то, что они могут быть уволены из числа сотрудников Кричевского РОВД.