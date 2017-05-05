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В Беларуси привели в исполнение еще один смертный приговор

  • 5.05.2017, 16:19

Приведен в исполнение приговор в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова.

Представителям компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова. Его мать получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда, сообщает правозащитный центр «Весна».

Координатор кампании Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО № 1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го.

Помимо этого, 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Напомним, 33-летний Сергей Остриков в мае 2016 года был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство двух женщин. Алеся Пантелеева и Алевтина Машурикова пропали в 2014-м и 2015 годах.

В мае 2015 года милиция задержала мужчину, которого стали подозревать в причастности к пропаже, а позже — и в убийстве девушек. Убийцей оказался 33-летний упаковщик предприятия, на котором работали все трое. По показаниям, мужчина знал и Алевтину, и Алесю, но не дружил ни с одной из них — просто были знакомы по работе. Для того, чтобы скрыть преступления, он убил девушек, а тела убитых отвез на своей машине в лес в Гомельском районе.

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь.


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