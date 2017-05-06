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Стали известны подробности ЧП на брестском химзаводе

  • 6.05.2017, 19:43
Фото: МЧС

Произошла утечка химических веществ из одного из реакторов в цехе по производству моющих средств.

Сегодня, около 8.45 во время производства моющего средства для очистки доильных систем в реакторе емкостью 5 м.куб произошла химическая реакция с выделением паров (в агрегате была ортофосфорная кислота, азотная кислота и вода). Вероятно, это случилось из-за нарушения технологического процесса, передает «Еврорадио» со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

В 9.06 в МЧС поступило сообщение о возможном происшествии — сотрудники сказали, что чувствуют запах хлора. Как выяснилось впоследствии, предельно допустимая концентрация паров гипохлорита натрия в цехе, где произошло ЧП, была превышена в 4,5 раза. Вне цеха и на расстоянии в радиусе 30 метров показатели были в норме.

До прибытия спасателей в цехе было трое сотрудников, которые эвакуировались самостоятельно и не пострадали. Всего было эвакуировано 46 работников. Технологический процесс пришлось приостановить. Пострадал только слесарь-ремонтник, который надышался парами химических веществ. 63-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию, его состояние близко к удовлетворительному.

Спасатели сбили пары химического вещества водой. В 10.03 утечку химикатов локализовали, а в 12.08 последствия аварии были ликвидированы. Эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась. Работники предприятия вернулись на свои рабочие места.

На «Брестбытхим» выехал также Следственный комитет, который проводит проверку по факту происшествия.


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