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Мирный и Хаас вышли в 1/8 турнира в Мадриде

  • 7.05.2017, 20:46
Mаксим Мирный

Белорус в паре с немцем обыграли дуэт испанца Фернандо Вердаско и серба Ненада Зимонича.

Белорус Максим Мирный в паре с немцем Томми Хаасом обыграли дуэт испанца Фернандо Вердаско и серба Ненада Зимонича в 1/16 турнира в Мадриде — 4:6, 6:4, 10:5, передает «Прессбол».

Максим Мирный (Беларусь)/Томми Хаас (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания)/Ненад Зимонич (Сербия) — 4:6, 6:4, 10:5

В 1/8 Мирный и Хаас сразятся с испанцами Фелисиано и Марко Лопесами. Матч состоится 10 мая.


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