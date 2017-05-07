Партия Меркель выигрывает выборы в Шлезвиге-Гольштейне 7.05.2017, 22:36

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ

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ХДС Ангелы Меркель убедительно выигрывает выборы в ландтаг самой северной федеральной земли ФРГ.

Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель выигрывает выборы в ландтаг в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн по данным экзитполов. Об этом сообщает телеканал ARD.

По данным телеканала на 18:26 (19:26 по минскому времени), ХДС набирает 33% голосов, социал-демократы получили 26% голосов от избирателей. Третье место занимают «зеленые», они получили около 13,5%, далее идет Свободная демократическая партия Германии (СвДП, 11,5%).

Кроме того, в земельный парламент проходит партия «Альтернативы для Германии». По последним данным издания, явка составила 66%.

Как отмечают наблюдатели, возможны два варианта формирования будущего регионального правительства. В первом варианте в парламент войдут ХДС, «зеленые» и СвДП, во втором случае о коалиции могут договориться СДПГ, «зеленые» и СвДП.