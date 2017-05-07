закрыть
8 мая 2017, понедельник, 1:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Партия Меркель выигрывает выборы в Шлезвиге-Гольштейне

  • 7.05.2017, 22:36
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ
ФОТО С САЙТА INFOSTORMER.COM

ХДС Ангелы Меркель убедительно выигрывает выборы в ландтаг самой северной федеральной земли ФРГ.

Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель выигрывает выборы в ландтаг в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн по данным экзитполов. Об этом сообщает телеканал ARD.

По данным телеканала на 18:26 (19:26 по минскому времени), ХДС набирает 33% голосов, социал-демократы получили 26% голосов от избирателей. Третье место занимают «зеленые», они получили около 13,5%, далее идет Свободная демократическая партия Германии (СвДП, 11,5%).

Кроме того, в земельный парламент проходит партия «Альтернативы для Германии». По последним данным издания, явка составила 66%.

Как отмечают наблюдатели, возможны два варианта формирования будущего регионального правительства. В первом варианте в парламент войдут ХДС, «зеленые» и СвДП, во втором случае о коалиции могут договориться СДПГ, «зеленые» и СвДП.


Мнение

Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев