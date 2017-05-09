Виталий Гурков: Я жив – значит бой не закончен! 5 9.05.2017, 13:39

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Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Народный чемпион выбыл из борьбы за медали на домашнем ЧМ по муай-тай.

На четвертьфинальной стадии турнира11-кратный чемпион мира Виталий Гурков проиграл по очкам (28:29) бойцу из Португалии Диого Каладу, сообщает pressball.by.

Соревнования проходят в минском Дворце спорта. В других поединках 8 мая победы одержали 11 из 16 белорусских спортсменов.

Во взрослых соревнованиях в следующий раунд в понедельник пробились Алена Лешкевич (45 кг), Людмила Числова (48 кг), Диана Емельянова (свыше 75 кг), Николай Сведомский (54 кг), Вадим Васьков (71 кг), Дмитрий Валент (81 кг), Евгений Волчёк (86 кг), в молодежных — Максим Петкевич (63,5 кг), Роман Довнар (67 кг), Дмитрий Филиппов (71 кг), Карен Тумасян (81 кг) одержали победы.

Сам Виталий Гурков на своей странице в Instagram так прокомментировал поражение:

- Сегодня я проиграл свой первый чемпионат мира. Самое смешное и неловкое, что это случилось дома. Спасибо всем за большую поддержку! Неприятность эту мы переживем. Я живой! Значит, бой не закончен!