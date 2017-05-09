Активисты оппозиции навели порядок в Дроздах

Активисты оппозиции навели порядок в Дроздах3
- 9.05.2017, 16:52
Участники акции убрали территорию и почтили память погибших во Второй мировой войне.
Представители оппозиционных партий во главе с ответственным секретарем Белорусской христианской демократии Денисом Садовским, заместителем председателя Объединенной гражданской партии Николаем Козловым и первым заместителем председателя Движения «За Свободу» Галиной Скороход, 9 мая провели совместную акцию по уборке территории на месте массового уничтожения нацистами более 10 000 человек в концлагере «Дрозды» в Минске в 1941 году, пишет novychas.by.
Участники акции также установили вывеску с информацией о мемориале.