Активисты оппозиции навели порядок в Дроздах 3 9.05.2017, 16:52

Участники акции убрали территорию и почтили память погибших во Второй мировой войне.

Представители оппозиционных партий во главе с ответственным секретарем Белорусской христианской демократии Денисом Садовским, заместителем председателя Объединенной гражданской партии Николаем Козловым и первым заместителем председателя Движения «За Свободу» Галиной Скороход, 9 мая провели совместную акцию по уборке территории на месте массового уничтожения нацистами более 10 000 человек в концлагере «Дрозды» в Минске в 1941 году, пишет novychas.by.

Участники акции также установили вывеску с информацией о мемориале.