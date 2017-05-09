закрыть
9 мая 2017, вторник, 18:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активисты оппозиции навели порядок в Дроздах

3
  • 9.05.2017, 16:52

Участники акции убрали территорию и почтили память погибших во Второй мировой войне.

Представители оппозиционных партий во главе с ответственным секретарем Белорусской христианской демократии Денисом Садовским, заместителем председателя Объединенной гражданской партии Николаем Козловым и первым заместителем председателя Движения «За Свободу» Галиной Скороход, 9 мая провели совместную акцию по уборке территории на месте массового уничтожения нацистами более 10 000 человек в концлагере «Дрозды» в Минске в 1941 году, пишет novychas.by.

Участники акции также установили вывеску с информацией о мемориале.


Мнение

«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
«Кто ходил в атаку - тому парад не нужен»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев