Роберт Тышкевич: Карты поляка ожидает более 100 тысяч граждан Беларуси

Роберт Тышкевич: Карты поляка ожидает более 100 тысяч граждан Беларуси7
- 9.05.2017, 21:06
Депутат польского Сейма предлагает рассматривать заявления на получение Карты поляка в самой Польше.
Польский политик предлагает изменения в правилах выдачи Карты поляка. Депутат польского Сейма Роберт Тышкевич считает, что заявления на получение Карты поляка могут рассматриваться не только в польских консульствах в Беларуси, но и в воеводских администрациях в Польше.
По его словам, около 100 тысяч граждан Беларуси ожидает рассмотрения заявлений в консульствах.
- Почему не было издано распоряжение Совета министров, которое сделало бы возможной подачу заявлений на Карту поляка в избранных воеводских администрациях в Польше? Подляшское воеводство непосредственно заинтересовано в том, чтобы гости с Востока могли подавать документы на получение Карты поляка в нашей Подляшской администрации, количество которых превышает сто тысяч человек, - написал Тышкевич на своей странице в «Фейсбуке».
«В связи с позицией властей Беларуси, у нас нет возможности увеличения количества сотрудников в польских консульствах», - добавляет Роберт Тышкевич.
Поэтому, по его мнению, рассмотрение заявлений на получение Карты поляка в Воеводских администрациях может существенно разгрузить польские дипломатические представительства за рубежом.