Роберт Тышкевич: Карты поляка ожидает более 100 тысяч граждан Беларуси 7 9.05.2017, 21:06

Фото: Polska Press

Депутат польского Сейма предлагает рассматривать заявления на получение Карты поляка в самой Польше.

Польский политик предлагает изменения в правилах выдачи Карты поляка. Депутат польского Сейма Роберт Тышкевич считает, что заявления на получение Карты поляка могут рассматриваться не только в польских консульствах в Беларуси, но и в воеводских администрациях в Польше.

По его словам, около 100 тысяч граждан Беларуси ожидает рассмотрения заявлений в консульствах.

- Почему не было издано распоряжение Совета министров, которое сделало бы возможной подачу заявлений на Карту поляка в избранных воеводских администрациях в Польше? Подляшское воеводство непосредственно заинтересовано в том, чтобы гости с Востока могли подавать документы на получение Карты поляка в нашей Подляшской администрации, количество которых превышает сто тысяч человек, - написал Тышкевич на своей странице в «Фейсбуке».

«В связи с позицией властей Беларуси, у нас нет возможности увеличения количества сотрудников в польских консульствах», - добавляет Роберт Тышкевич.

Поэтому, по его мнению, рассмотрение заявлений на получение Карты поляка в Воеводских администрациях может существенно разгрузить польские дипломатические представительства за рубежом.