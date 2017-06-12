Сергей Кулинич: В СИЗО КГБ я слышал голос Статкевича 1 12.06.2017, 20:30

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Соратник Николая Статкевича, с которого сняли обвинения за «организацию массовых беспорядков», рассказал о своем нахождении в СИЗО КГБ.

Сергей Кулинич, против которого прекращено уголовное дело за «организацию массовых беспорядков» из-за отсутствия состава преступления, ответил на вопросы «Радыё Свабода».

- Меня задержали недалеко от дома. Они начали отслеживать, куда я выхожу из дома, потому что я носил продукты, ужин отнес Николаю на другую квартиру. Они следили. Я возвращался, а сзади подошли три человека, один из них подбежал. Они меня брутально задержали. Пару раз ударили по печени, еще были удары. Натянули черный мешок на голову, запихнули в машину, положили на пол. Потом перетащили в другую машину, я смутно себе представляю, потому что лицо закрывал мешок. Потом посадили на заднее сиденье, у меня руки были за спиной в наручниках, один из них держал меня. Они все вытащили у меня из карманов. Там были ключи от квартиры. Они знали, в каком доме все находится.

- Задержание было жесткое?

- Цель была, чтобы человек испугался, потерял адекватность от того, что происходит. Я думаю, связано прежде всего с этим. Но у них не было установки сделать мне какие-то телесные повреждения. После шока я не чувствовал, что мне было плохо от того, что меня поколотили.

- А потом вас отвезли в СИЗО КГБ?

- Да, сразу повезли в СИЗО КГБ. Меня повели на какой-то этаж и уточняли мои паспортные данные. Каких-то вопросов не было. Мне дали прочитать страниц 15 по «делу патриотов», что задержали этих людей, что у них изъяты предметы, похожие на гранаты, оружиt, там были фамилии. Меня спросили, знаю ли я кого из этих людей. Я сказал, что фамилия Дашкевича мне известна, потому что полстраны эту фамилию знает.

- Вы слышали, возможно, как задержали Николая Статкевича?

- Когда меня задержали и переписывали мои анкетные данные, я слышал, что в соседнем кабинете на противоположной стороне разговаривали со Статкевичем. То есть я его голос слышал. На следующий день утром слышал голос Николая, он громко крикнул, что вас, террористов, приветствует Николай Статкевич. Все, кто был в камере, тоже слышали.

- Вас дальше держали в СИЗО КГБ?

- Меня там держали три дня, никаких допросов не было. Единственное, что утром в субботу меня повели в помещение этого изолятора, где были двое мужчин. Они сказали, чтобы я позвонил своей жене и сказал, что у нас все хорошо, мы с Николаем просто спрятались в другое место, и что все отлично, потом мы увидимся. Они сказали, если я сделаю такой звонок, я сегодня вечером выйду. Естественно, это было глупо, и я отказался звонить. В понедельник мне сказали собирать вещи, и меня перевели в пустую камеру, там в душ сводили. А потом обратно в ту же камеру завели, где я был 10 дней. Потом меня повели вниз, ознакомили со всеми новыми бумагами и сказали, что я свободен. Обыскивали дважды. И перед самым шлагбаумом, когда я выходил из зоны КГБ, у меня не оказалось ни одного документа. Сопровождающий сказал, что можем вернуться. Но я сказал, что возвращаться не буду. Поэтому я оказался без единой бумаги, что я там был. Думаю, что это не случайно.

- Адвоката к вам сразу пустили?

- Адвоката я увидел только тогда, когда уже все закончилось и я был на свободе.

- Как вы прокомментируете то, что дело против вас остановили?

- Так ничего же не было. Неужели друг, который своему товарищу дал приют на квартире, - преступник ?! Ему можно приписать любую статью? Абсурд. Хотели запугать меня. Побывав там, я уже себя не очень хорошо чувствовал. Возможно, только сейчас оправился. Мне очень трудно понять их логику. У них только одна цель была - напугать человека. В определенной степени они этого достигли.