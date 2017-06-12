КГБ прекратил уголовное дело в отношении Сергея Кулинича 4 12.06.2017, 15:49

Против соратника Николая Статкевича прекратили дело о подготовке «массовых беспорядков».

Сергей Кулинич, соратник Николая Статкевича, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) получил из КГБ письмо, в котором сообщается, что против него прекращено уголовное преследование по делу о подготовке «массовых беспорядков», передает «Свабода».

Напомним, что 3 апреля Сергей Кулинич вышел на свободу из СИЗО.

По словам Николая Статкевича, в квартире Сергея Кулинича он скрывался накануне Дня Воли.

Ранее сообщения о прекращении аналогичного дела получили молодофронтовцы Дмитрий Дашкевич, Сергей Пальчевский и Роман Васильев.