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КГБ прекратил уголовное дело в отношении Сергея Кулинича

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  • 12.06.2017, 15:49

Против соратника Николая Статкевича прекратили дело о подготовке «массовых беспорядков».

Сергей Кулинич, соратник Николая Статкевича, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) получил из КГБ письмо, в котором сообщается, что против него прекращено уголовное преследование по делу о подготовке «массовых беспорядков», передает «Свабода».

Напомним, что 3 апреля Сергей Кулинич вышел на свободу из СИЗО.

По словам Николая Статкевича, в квартире Сергея Кулинича он скрывался накануне Дня Воли.

Ранее сообщения о прекращении аналогичного дела получили молодофронтовцы Дмитрий Дашкевич, Сергей Пальчевский и Роман Васильев.


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