КГБ прекратил уголовное дело в отношении Сергея Кулинича

КГБ прекратил уголовное дело в отношении Сергея Кулинича4
- 12.06.2017, 15:49
Против соратника Николая Статкевича прекратили дело о подготовке «массовых беспорядков».
Сергей Кулинич, соратник Николая Статкевича, заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) получил из КГБ письмо, в котором сообщается, что против него прекращено уголовное преследование по делу о подготовке «массовых беспорядков», передает «Свабода».
Напомним, что 3 апреля Сергей Кулинич вышел на свободу из СИЗО.
По словам Николая Статкевича, в квартире Сергея Кулинича он скрывался накануне Дня Воли.
Ранее сообщения о прекращении аналогичного дела получили молодофронтовцы Дмитрий Дашкевич, Сергей Пальчевский и Роман Васильев.