Могилевчанин призвал Путина вернуть крест Евфросинии Полоцкой 8 14.06.2017, 10:38

4,993

Леонид Подберецкий уверен, что главная святыня белорусов находится в России.

Могилевчанин, член партии БСДП (Грамада) Леонид Подберецкий уверен, что самая главная святыня белорусов - Крест Евфросинии Полоцкой - хранится в российской Троице-Сергиевой лавре, пишет 6tv.by.

«Крест из законного местоположения - Полоцкого женского монастыря был перевезен в Могилев накануне Второй мировой войны по распоряжению правительства БССР. Тогда белорусские власти планировали перенести столицу БССР в Могилев. В 1941 годе из города Могилева в Москву была отправлена автомашина, в которую погрузили весь партийный архив, различные исторические и культурные ценности, в том числе национальную реликвию, святыню белорусского народа - Крест Евфросинии. После вывоза Креста из Могилева его судьба остается неизвестной. Вместе с тем в 1943 и в 1945 годах секретарь ЦК КПБ Пантелеймон Пономаренко дважды публично говорил о Кресте, как о предмете искусства, который не был утрачен, а находился в распоряжении руководства СССР. В 1990 году в ООН была предпринята попытка отыскать крест в США. Но отыскать не удалось. Но в последнее время появляются сообщения о его хранении в стенах Троице-Сергиевой лавры», - указал в своем письме российскому руководству Подберецкий.

По мнению могилевчанина, информация о местонахождении Креста известна первым лицам государства, но об этом не говорят.

- Из-за одного герба власть будет скрывать Крест. На гербе «Погоня» на щите всадника изображен Крест Евфросинии. А сейчас у нас герб, на котором это святыни нет и быть не может, - заявил активист, когда обратился к могилевских правозащитникам за помощью в оформлении обращения.

Отправить письмо Владимиру Путину Леониду Подберецкому помог один из могилевских независимых журналистов.

Активист просит российского президента озвучить информацию о местонахождении Креста во время «прямой линии», которую Путин проведет 15 июня.