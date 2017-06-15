В Киеве появится улица имени Михаила Жизневского 8 15.06.2017, 10:57

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Украинские пограничники приветствовали родителей Жизневского как героев.

Родители Героя Украины Михаила Жизневского, Нина и Михаил Жизневские, получившие за погибшего сына из рук украинского президента Петра Порошенко орден «Золотая Звезда» с документами, вернулись из Киева в Гомель. С белыми и красными розами родителей героя встретили их знакомые гомельчане.

- Звездочка нашего Миши приехала на родину, - рассказала Нина Васильевна «Радыё Свабода», как только вышла с мужем из автобуса. - На этот раз даже дорога показалась нам легче, чем обычно. По возвращении украинские пограничники встретили нас с цветами, поздравили, предложили кофе. Михаил Петрович угостился, а я осталась в автобусе, так как трудно ходить. Паспорт пограничники после отметки принесли в автобус сами. Белорусские пограничники не поздравляли, но также зарегистрировали въезд на родину, не требуя, как обычно, выходить из автобуса и идти в зал паспортного контроля.

О деталях церемонии в резиденции президента Петра Порошенко и приеме в Киеве Нина Васильевна также рассказала журналистам.

- Из резиденции президента за нами прислали автомашину. Неожиданно дверь в зал приемов открылась, и мы увидели Петра Порошенко. Я даже смутилась. А он поздоровался и искренне так, как давним знакомым, сказал: «Нина Васильевна, в феврале вы мне говорили, что у вас со здоровьем проблемы, что проститься приехали. Видите, снова встретились. И еще встретимся». Ободрил меня, сказал, что я сильный человек. А когда он очень тепло отозвался о Мише, которого он знал лично, назвал его «великим белорусом и великим украинцем», у меня как-то отлегло на сердце. Мы с Михаилом Петровичем очень благодарны президенту Украины, всем украинцам, что они не забыли нашего сына, ценят его как мужественного борца за свободу и независимость. Думаю, что и в Беларуси таких много. Украинцы показали нам, как нужно защищать страну от коррупционеров при власти, а заодно и свое человеческое достоинство.

- Удалось посетить в Киеве места, связанные с вашим сыном?

- Это обязательно делаем, когда бываем в Киеве. На выходе из резиденции президента нас встретили не только журналисты, но многие горожане с букетами роз. Попросили сразу отвезти нас на улицу Грушевского, где 22 января 2014 года погиб наш сын от пули наемников Януковича. Посреди улицы остался народный мемориал, составленный из небольшой по размерам плитки для тротуаров. На нем -снимок Миши. Часть роз положили на этот народный мемориал. Неподалеку от него украинские власти поставили памятник нашему сыну, к которому в день поминовения героев Небесной Сотни приходит почтить память и президент Петр Порошенко с супругой. Мы здесь тоже положили розы. Я была растрогана, не сдержала слез. И мои украинские подруги тоже вытирали глаза. Заодно и порадовались, что и Миша с высшей наградой наконец присоединен к «золотой» когорте героев Небесной Сотни.

После поехали на улицу Белорусскую, где открыт отдельный памятник белорусам, погибшим за Украину. Зажгли свечи и возложили цветы.

- Кто, кроме украинских властей, способствовал, чтобы Верховная Рада внесла изменения в законодательство для того, чтобы Михаил мог быть посмертно награжден звездой Героя Украины?

- Инициировал изменения в Верховной Раде сам Петр Порошенко. Я знаю также, что наш поэт и политик Владимир Некляев лично беседовал с украинским президентом по поводу нашего Михаила. Режиссер Ольга Николайчик из Минска также занималась этим вопросом.

Сочувствие и поддержку наша семья получила от ряда гомельчан, которые придерживаются демократических взглядов. Они и деньги на памятник собирали, и ставить его помогали, и различные мероприятия проводили к памятным датам, связанным с биографией нашего сына и независимостью Беларуси.

- Как считаете, изменится отношение белорусов к Михаилу Жизневскому после награждения его звездой Героя Украины?

- Думаю, что действительно изменится, хотя люди есть всякие. Высокое звание Героя будет своеобразным оберегом и для памятника Миши, что на его могиле. И нам не придется обращаться за помощью к украинскому президенту, чтобы защищать памятник от вандалов. Те, кстати, уже пытались поиздеваться над ним, нацарапав обидное слово «предатель». Наш сын положил свою жизнь за свободу не только Украины, но и Беларуси.

Отец героя Михаил Петрович добавил, что в Киеве планируют вскоре назвать одну из улиц именем Михаила Жизневского. Об этом родителям Михаила рассказали в украинской столице знакомые киевляне, которые осведомлены в делах тамошних властей.

«К сожалению, наши земляки из числа старшего поколения, которые не пользуются альтернативными источниками информации, тем же интернетом, не знают толком, почему возник Майдан, кто воюет в Донецке и Луганске. Считают также, что Россия не имеет отношения к войне на юго-востоке Украины. Уверен, что большинство белорусского молодежи поймет, в чем был геройский поступок нашего сына. Он же входил в самооборону, которая охраняла Евромайдан, старался мирным образом снять напряжение между протестующими и силовиками, которое нарастало. И нашего сына убили выстрелом в сердце».

Едва передохнув с дороги, Нина и Михаил Жизневские отправились на кладбище в деревню Флаг Труда, под Гомелем. Поехали вместе с высокой украинской наградой, чтобы сказать сыну: «Михаил - ты Герой».