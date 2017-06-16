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Колхозно-совковая знать

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  • Любовь Лунева
  • 16.06.2017, 14:36
Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Им не нужна Осмоловка – им нужно, чтобы было «чисто и внушительно».

Колхозно-совковая знать стала побеждать город.

Осмоловка станет местом жилья для нее. Таким образом они начинают менять правила. Приезжим наплевать на наши воспоминания и традиции. Они хотят создать свои, понятные им.

«Чыста, усе новае, нет этих дурацких дамов, каторыя только место в центре занимают. Тут буду жыть я и маи дети. А эти гарадския нейки прыдурашные. Хватаюцца за фундаменты да за нейкия лавачки. Нада все это снести и построить 26-этажки. И красива и внушыцельна. А главное, чыста».

Как с этим бороться? «Палаточники» станут на сторону горожан? Так они же и рассчитывают на квартиры в этом месте...

Любовь Лунева


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