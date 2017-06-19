закрыть
19 июня 2017, понедельник, 12:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Путин – унылое «ничто» на троне

2
  • Игорь Яковенко
  • 19.06.2017, 10:37
  • 4,088
Игорь Яковенко

Хозяин Кремля в данный момент лишен всякой способности осмысленно реагировать на вызовы.

15 июня в 15-й раз, 4 часа, 2 миллиона обращений, 68 ответов на вопросы… Это цифры, скрывающие пустоту. Глава российского государства и его обслуга разделили вопросы на четыре группы.

В первую группу вошли самые важные вопросы: о только что прошедшей антикоррупционной акции протеста, организованной Навальным, об отношении к тому, что против второго человека в государстве выдвинуты документально подтвержденные обвинения в коррупции, о массовых убийствах мирного населения в Сирии, о продолжающейся агрессивной войне против Украины. Со всеми этими вопросами поступили просто: их вообще не было. В этом смысле очередная «прямая линия» ничем не отличалась от новостей в российском телевизоре.

Вторая группа вопросов, традиционно самая многочисленная, их условно можно назвать вопросами к Деду Морозу, или «Путин помоги!», самая любимая. Тут Путин выступает в роли ребра Николая Угодника и с легкостью необыкновенной творит чудеса в прямом эфире. Мальчик из Находки пожаловался на угольную пыль над портом, Путин сквозь тысячи километров дунул – и нет пыли. Женщина из села на Ставрополье пожаловалась, что ей деньги за ущерб от наводнения не перечислили. Не успела договорить, как одновременно произошли три события: в офис ставропольского губернатора приехал прокурор, телеканал «Звезда» сообщил, что ставропольского губернатора уже уволили, а какой-то мужчина «в белой рубашке», по описанию похожий на ставропольского губернатора, уже стоял за забором ябедницы и кричал, чтобы она проверила свой счет, поскольку деньги ей уже перечислили.

В этот день Путин сотворил много чудес. В Уфе, например, в момент подготовки к прямой линии, родился мальчик Миша. Это невероятное событие ведущие прямой линии, естественно, связали с Путиным, и этот факт, несомненно, будет описан в житии Путина после его канонизации. Зная о чудодействе российского президента, некоторые россияне, не имея возможности задать вопрос непосредственно, прикладывали к экрану телевизора больные места и ставили рядом с экраном банки с водой, чтобы Путин зарядил их своей волшебной силой.

К третьей группе относятся вопросы, которые были заданы, но на которые Путин дал ответы крайне уклончивые, подтверждающие, что в данный вопрос он вмешиваться не будет и тут чуда от него ждать не следует. Про реновацию Путин объяснил, что «мэр Москвы настроен на конструктивную работу», и выразил надежду, что его подчиненные будут такими же молодцами. То есть, президент заранее предупредил москвичей, что когда их будут выволакивать на улицу, то в этом будет виноват не Собянин, а его нерадивые холуи.

Актеру Безрукову, который уже второй раз пожаловался Путину на депутата Поклонскую, твердо решившую во что бы то ни стало сжить со свету фильм «Матильду» вместе с ее создателем, Путин объяснил, что «у Поклонской есть позиция и она пытается ее защищать». Полагаю, эту дивную формулу есть смысл сделать универсальной, например: «у коррупционеров есть позиция и они пытаются ее защищать», «у террористов ИГИЛ есть позиция…», ну, и так далее.

Тем, кто пытался выяснить, на чьей стороне президент в вопросе о судьбе Исаакия, Путин разъяснил, что Россия светское государство, но духовные коды нужно «жестко защищать». Теперь осталось уточнить перечень «духовных кодов» и выяснить, как они соотносятся с «духовными скрепами».

Четвертая группа вопросов – та, которую можно определить как «ответы врагу». Это, прежде всего ответ президенту Украины Порошенко, который на торжествах, посвященных безвизовому режиму Украины с Евросоюзом, прочитал строки из стихотворения Лермонтова «прощай немытая Россия». Путинский ответ Порошенко занял более 6 минут и содержал массу замечательных утверждений. Во-первых, Путин сообщил, что Лермонтов написал эти строки в 1841 или в 1842 году. То есть, президент России не исключил, что поэт продолжал писать спустя год после собственной гибели. Во-вторых, говоря об авторстве данного произведения, Путин обмолвился, сказав: «если это он». Таким образом, президент России косвенно поддержал версию о том, что Михаил Юрьевич такого написать не мог.

Невежественные мракобесы в АП, которые готовили Путину заготовку этого «экспромта», являются единомышленниками сталиниста и ксенофоба Владимира Бушина, постоянного автора прохановских газет «День» и «Завтра». Именно он, а также заместитель Проханова в газете «Завтра», Владимир Бондаренко отстаивают мнение, что «гадкие стишки» патриот Лермонтов написать не мог.

Естественно, говоря об Украине и о ее президенте Путин не мог не отпустить очередную фирменную шутку. Продолжая цитировать Лермонтова (который, вроде, уже и не Лермонтов?), Путин подробно остановился на словах: «и вы, мундиры голубые…». На слове «голубые» Путин сделал многозначительный акцент, после чего с масляной улыбочкой обвел взглядом холуев, собравшихся в зале, ожидая реакцию. Холуи не подвели и весело рассмеялись. После чего Путин продолжал дошучивать про «голубых», сообщив, что их там больше, чем у нас и рекомендовал украинскому президенту «посматривать по сторонам, как бы чего не случилось».

Вообще, в отношении Украины у Путина можно было узнать много любопытного. Например, говоря о Викторе Медведчуке, Путин весело пошутил, назвав его «украинским националистом». Потом поделился своими знаниями о взглядах некоторых украинских националистов прошлого, в частности о Михаиле Грушевском и Иване Франко. Путин сделал важное открытие, что, оказывается, они были сторонниками федеративного устройства Украины. Можно понять президента России, когда он лжет по важным вопросам, таким как Боинг, вмешательство в избирательные кампании других стран, про российских военных на Донбассе. Но вранье в мелочах, а какое в сущности дело Путину до взглядов давно умерших идеологов украинского суверенитета, это либо глупость, либо привычка. Про подобные идеи у Ивана Франко читать не приходилось, а Михаил Грушевский, действительно, писал о договорной федерации. Но только не в отношении внутреннего устройства Украины, а в отношениях между Украиной и Россией, поскольку писано это было после февральской революции 1917, когда Украина была в составе России, и Грушевский думал о тактике ее отделения и создания самостоятельного украинского государства. А в Конституции УНР 1918 года, принятой Радой под председательством Грушевского ни о какой «федерации» ни слова не было. Так что Путин в очередной раз зачем-то соврал.

Подробный разбор путинского вранья во время очередного общения с народом требует отдельной и довольно объемной публикации. Данный краткий обзор завершу там, что поделюсь некоторыми ощущениями от всего действа. Российский трон занимали тираны и волюнтаристы, реформаторы и ретрограды. Многие правили «лежа на боку», кто-то засыпал на троне, а одного генсека как внесли на трон в беспамятстве, так и вынесли с трона спящим, но уже вечным сном. Были те, кто начинал реформатором, а заканчивал, пребывая в постоянной работе с документами.

Путин пришел во власть в дыму взрывов российских домов, в темноте и тишине убитых им СМИ, и в крови российских граждан. Потом был Путин «Мюнхенский» и «Таврический», сделавший свой режим главной угрозой человечеству. Все это время в нем было негативное содержание. Но тогда в нем было содержание. Во время очередной «прямой линии» на троне обнаружился Путин – «пустое место», Путин – «ничто». «Ничто» как категория философии означает отрицание определенности, отсутствие всякого бытия. Путин в данный момент лишен всякого содержания, всякой способности осмысленно реагировать на вызовы. В сказке Андерсена жулики смеялись над королем, выставив его на люди без одежды, голым. Россияне могут смеяться над собой, наблюдая на троне уныло говорящее пустое место.

Игорь Яковенко


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?