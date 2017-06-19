Путин – унылое «ничто» на троне 2 Игорь Яковенко

19.06.2017, 10:37

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Игорь Яковенко

Хозяин Кремля в данный момент лишен всякой способности осмысленно реагировать на вызовы.

15 июня в 15-й раз, 4 часа, 2 миллиона обращений, 68 ответов на вопросы… Это цифры, скрывающие пустоту. Глава российского государства и его обслуга разделили вопросы на четыре группы.

В первую группу вошли самые важные вопросы: о только что прошедшей антикоррупционной акции протеста, организованной Навальным, об отношении к тому, что против второго человека в государстве выдвинуты документально подтвержденные обвинения в коррупции, о массовых убийствах мирного населения в Сирии, о продолжающейся агрессивной войне против Украины. Со всеми этими вопросами поступили просто: их вообще не было. В этом смысле очередная «прямая линия» ничем не отличалась от новостей в российском телевизоре.

Вторая группа вопросов, традиционно самая многочисленная, их условно можно назвать вопросами к Деду Морозу, или «Путин помоги!», самая любимая. Тут Путин выступает в роли ребра Николая Угодника и с легкостью необыкновенной творит чудеса в прямом эфире. Мальчик из Находки пожаловался на угольную пыль над портом, Путин сквозь тысячи километров дунул – и нет пыли. Женщина из села на Ставрополье пожаловалась, что ей деньги за ущерб от наводнения не перечислили. Не успела договорить, как одновременно произошли три события: в офис ставропольского губернатора приехал прокурор, телеканал «Звезда» сообщил, что ставропольского губернатора уже уволили, а какой-то мужчина «в белой рубашке», по описанию похожий на ставропольского губернатора, уже стоял за забором ябедницы и кричал, чтобы она проверила свой счет, поскольку деньги ей уже перечислили.

В этот день Путин сотворил много чудес. В Уфе, например, в момент подготовки к прямой линии, родился мальчик Миша. Это невероятное событие ведущие прямой линии, естественно, связали с Путиным, и этот факт, несомненно, будет описан в житии Путина после его канонизации. Зная о чудодействе российского президента, некоторые россияне, не имея возможности задать вопрос непосредственно, прикладывали к экрану телевизора больные места и ставили рядом с экраном банки с водой, чтобы Путин зарядил их своей волшебной силой.

К третьей группе относятся вопросы, которые были заданы, но на которые Путин дал ответы крайне уклончивые, подтверждающие, что в данный вопрос он вмешиваться не будет и тут чуда от него ждать не следует. Про реновацию Путин объяснил, что «мэр Москвы настроен на конструктивную работу», и выразил надежду, что его подчиненные будут такими же молодцами. То есть, президент заранее предупредил москвичей, что когда их будут выволакивать на улицу, то в этом будет виноват не Собянин, а его нерадивые холуи.

Актеру Безрукову, который уже второй раз пожаловался Путину на депутата Поклонскую, твердо решившую во что бы то ни стало сжить со свету фильм «Матильду» вместе с ее создателем, Путин объяснил, что «у Поклонской есть позиция и она пытается ее защищать». Полагаю, эту дивную формулу есть смысл сделать универсальной, например: «у коррупционеров есть позиция и они пытаются ее защищать», «у террористов ИГИЛ есть позиция…», ну, и так далее.

Тем, кто пытался выяснить, на чьей стороне президент в вопросе о судьбе Исаакия, Путин разъяснил, что Россия светское государство, но духовные коды нужно «жестко защищать». Теперь осталось уточнить перечень «духовных кодов» и выяснить, как они соотносятся с «духовными скрепами».

Четвертая группа вопросов – та, которую можно определить как «ответы врагу». Это, прежде всего ответ президенту Украины Порошенко, который на торжествах, посвященных безвизовому режиму Украины с Евросоюзом, прочитал строки из стихотворения Лермонтова «прощай немытая Россия». Путинский ответ Порошенко занял более 6 минут и содержал массу замечательных утверждений. Во-первых, Путин сообщил, что Лермонтов написал эти строки в 1841 или в 1842 году. То есть, президент России не исключил, что поэт продолжал писать спустя год после собственной гибели. Во-вторых, говоря об авторстве данного произведения, Путин обмолвился, сказав: «если это он». Таким образом, президент России косвенно поддержал версию о том, что Михаил Юрьевич такого написать не мог.

Невежественные мракобесы в АП, которые готовили Путину заготовку этого «экспромта», являются единомышленниками сталиниста и ксенофоба Владимира Бушина, постоянного автора прохановских газет «День» и «Завтра». Именно он, а также заместитель Проханова в газете «Завтра», Владимир Бондаренко отстаивают мнение, что «гадкие стишки» патриот Лермонтов написать не мог.

Естественно, говоря об Украине и о ее президенте Путин не мог не отпустить очередную фирменную шутку. Продолжая цитировать Лермонтова (который, вроде, уже и не Лермонтов?), Путин подробно остановился на словах: «и вы, мундиры голубые…». На слове «голубые» Путин сделал многозначительный акцент, после чего с масляной улыбочкой обвел взглядом холуев, собравшихся в зале, ожидая реакцию. Холуи не подвели и весело рассмеялись. После чего Путин продолжал дошучивать про «голубых», сообщив, что их там больше, чем у нас и рекомендовал украинскому президенту «посматривать по сторонам, как бы чего не случилось».

Вообще, в отношении Украины у Путина можно было узнать много любопытного. Например, говоря о Викторе Медведчуке, Путин весело пошутил, назвав его «украинским националистом». Потом поделился своими знаниями о взглядах некоторых украинских националистов прошлого, в частности о Михаиле Грушевском и Иване Франко. Путин сделал важное открытие, что, оказывается, они были сторонниками федеративного устройства Украины. Можно понять президента России, когда он лжет по важным вопросам, таким как Боинг, вмешательство в избирательные кампании других стран, про российских военных на Донбассе. Но вранье в мелочах, а какое в сущности дело Путину до взглядов давно умерших идеологов украинского суверенитета, это либо глупость, либо привычка. Про подобные идеи у Ивана Франко читать не приходилось, а Михаил Грушевский, действительно, писал о договорной федерации. Но только не в отношении внутреннего устройства Украины, а в отношениях между Украиной и Россией, поскольку писано это было после февральской революции 1917, когда Украина была в составе России, и Грушевский думал о тактике ее отделения и создания самостоятельного украинского государства. А в Конституции УНР 1918 года, принятой Радой под председательством Грушевского ни о какой «федерации» ни слова не было. Так что Путин в очередной раз зачем-то соврал.

Подробный разбор путинского вранья во время очередного общения с народом требует отдельной и довольно объемной публикации. Данный краткий обзор завершу там, что поделюсь некоторыми ощущениями от всего действа. Российский трон занимали тираны и волюнтаристы, реформаторы и ретрограды. Многие правили «лежа на боку», кто-то засыпал на троне, а одного генсека как внесли на трон в беспамятстве, так и вынесли с трона спящим, но уже вечным сном. Были те, кто начинал реформатором, а заканчивал, пребывая в постоянной работе с документами.

Путин пришел во власть в дыму взрывов российских домов, в темноте и тишине убитых им СМИ, и в крови российских граждан. Потом был Путин «Мюнхенский» и «Таврический», сделавший свой режим главной угрозой человечеству. Все это время в нем было негативное содержание. Но тогда в нем было содержание. Во время очередной «прямой линии» на троне обнаружился Путин – «пустое место», Путин – «ничто». «Ничто» как категория философии означает отрицание определенности, отсутствие всякого бытия. Путин в данный момент лишен всякого содержания, всякой способности осмысленно реагировать на вызовы. В сказке Андерсена жулики смеялись над королем, выставив его на люди без одежды, голым. Россияне могут смеяться над собой, наблюдая на троне уныло говорящее пустое место.

Игорь Яковенко