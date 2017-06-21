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Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили самолет Шойгу

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  • 21.06.2017, 19:37
Фото: agenceecofin.com

Военные самолеты альянса сопроводили борт министра обороны РФ, летевшего из Калининграда.

Самолеты НАТО вновь сопроводили борт министра обороны России Сергея Шойгу. На этот раз это произошло, когда он летел из Калининграда. Самолеты Альянса следовали на значительном расстоянии, не пытаясь сблизиться, сообщает РБК.

Во время полета к эскорту российского лайнера присоединились истребители-бомбардировщики Су-34. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

В Калининграде Шойгу был на выездном заседании коллегии Минобороны по вопросам «безопасности на Западном стратегическом направлении».


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