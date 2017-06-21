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Истребитель НАТО приблизился к самолету Шойгу над Балтикой

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  • 21.06.2017, 12:25
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Самолеты альянса хотели сопроводить борт министра обороны РФ, когда он следовал в Калининград.

Натовский истребитель F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его якобы «отогнал» российский Су-27, передает РИА «Новости».

Самолеты альянса хотели сопроводить борт Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту Шоцгу, но между ним и российским лайнером «встал» Су-27, сообщает российское агентство.

В среду в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении РФ.


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