В Украине составили первый протокол за ношение «георгиевской ленты» 7 22.06.2017, 18:58

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Нарушителям грозит около $100 штрафа.

Полиция в Днепре составила административный протокол за ношение георгиевской ленты. Она была замечена 22 июня на мероприятии в честь Дня скорби и чествования памяти жертв войны у одной из участниц, пишет meduza.io.

– На месте происшествия был составлен протокол по ст. 173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда «георгиевской ленты», — говорится в сообщении.

По сообщениям украинских СМИ, речь идет о первом применении закона, запрещающего «георгиевскую ленту», который Петр Порошенко подписал 12 июня.

Статья украинского КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в 850 ($32)-2550 ($97) гривен. При повторном нарушении в течение года – штраф до 5100 гривен. Также предусмотрен административный арест на 15 суток.