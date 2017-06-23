Страны ЕС будут развивать общую оборону 23.06.2017, 7:36

3,259

Евросоюз создает общий фонд для финансирования разработок систем вооружений и их совместных закупок.

Лидеры стран Евросоюза в четверг, 22 июня, в первый день брюссельского саммита обсудили прогресс в укреплении европейской обороны, передает «Немецкая волна».

В частности, утвержден план развития «постоянного структурного сотрудничества» - Permanent Structured Cooperation (PESCO) - стран ЕС в военно-политической сфере.

Председатель Евросовета Дональд Туск назвал решение по PESCO «историческим шагом». «Мы полны решимости защитить наших людей», - заявил он. Главы государств и правительств стран ЕС договорились вместе бороться с терроризмом и предпринять меры для лучшей защиты внешних границ Евросоюза.

В течение трех месяцев должны быть представлены критерии для тесного военного партнерства и конкретные проекты, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита. Его участники договорились также о создании единого фонда, из которого будут финансироваться разработки систем вооружений и их совместные закупки.

На встрече подчеркивалось, что, укрепляя военное сотрудничество, ЕС не станет конкурировать с НАТО. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), она даст возможность Евросоюзу проводить собственные масштабные операции, в которых, помимо вооруженных сил, также будут задействованы дипломатия и помощь развитию других стран.

Париж и Берлин идут рука в руку

Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон объявили о том, что собираются еще более укрепить двусторонние отношения. Меркель подчеркнула, что ожидает от Макрона новых идей и импульсов. «Мы работаем с Германией рука в руку», - заверил, в свою очередь, французский лидер.

В то же время Макрон подверг резкой критике страны Восточной и Центральной Европы, которые пользуются финансовой поддержкой ЕС, но саботируют совместные усилия по приему беженцев. «Европа - не супермаркет. Европа - это сообщество, объединенное одной судьбой», - заявил он газете Süddeutsche Zeitung. Ангела Меркель поддержала нового президента Франции.

На фоне начавшихся переговоров о Brexit саммит ЕС призван продемонстрировать единство Евросоюза и его способность к решительным действиям, отмечает агентство dpa. На встрече в Брюсселе, которая проходит 22 и 23 июня, также было принято решение о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма и невыполнения минских соглашений.