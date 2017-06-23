Жители Барановичей: Беспредел! Придумали новую систему, чтобы влезть нам в карманы 21 23.06.2017, 7:44

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фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

В Барановичах люди часами стоят в очередях, чтобы оплатить коммуналку.

Из-за перехода на новую систему начисления коммунальных платежей в городе начали принимать плату за услуги ЖКХ позже обычного. Во второй половине дня 22 июня Intex-press побывала в нескольких банках и почтовых отделениях города и узнала, сколько людям приходится ждать своей очереди к кассам и что они думают о новой системе оплаты ЖКУ.

Несмотря на разгар рабочего дня, в банках и в почтовых отделениях города многолюдно. В одном из банков в очереди стоит больше 20 человек, работают две кассы. Большинство людей пришло оплачивать коммунальные платежи. В помещении душно, жарко, люди часто выходят на улицу.

– Женщина, не смотрите, а быстрее занимайте очередь, а то сейчас рабочий день закончится, еще сто человек набежит, – говорит мужчина пожилой женщине, которая зашла в банк и, увидев очередь, стала сомневаться: ждать или нет.

Женщина занимает очередь, но уже минут через 10 собирается уходить.

– Не выстою столько. Может, завтра с самого утра приду, людей меньше будет, – говорит она и покидает помещение банка.

Тем временем к кассе подходит мужчина лет 60-ти. Платеж у него не принимают – говорят, что нужен новый расчетный счет.

– Был на почте, там тоже сказали, чтобы давал новый счет. Написали номера телефонов, куда звонить, чтобы узнать его. Звонил-звонил – занято все время, – жалуется он. – Думал, в банке будет тот самый счет. А тут… Все, как говорится, у нас для людей. Выдумают неизвестно что, крутят-мутят, а нам на старости лет терпи все это.

Женщина, работающая где-то неподалеку, пришла в банк, чтобы сдать выручку. Увидев очередь, она разворачивается и уходит. Аналогично поступают еще несколько человек.

– Я лучше пеню заплачу, чем буду столько ждать, – говорит одна из женщин, не пожелавших дожидаться своей очереди.

Один из банков города, 22 июня, 16 часов. Еще около десятка человек, ожидающих очереди к кассе, стоят в коридоре и на улице.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Пару дней подряд ходила, чтобы заплатить»

В другом банке, который находится в центре города, очередь еще больше – около 200 человек. Правда, здесь работает 10 касс, а благодаря электронной очереди многие люди не стоят перед кассами, а занимаются своими делами: ходят по магазинам, гуляют с детьми на улице.

– Пока очередь подошла, успела и продуктами затариться, и босоножки купить, – рассказывает одна из женщин, оплативших коммуналку.

Очереди выстроились даже к инфокиоскам.

Сложнее всего пожилым людям. Многие из них не знали, что сроки оплаты коммунальных платежей сдвинули, а перед походом в банк некоторым надо было узнать свои новые лицевые счета.

– Несколько дней подряд ходила, чтобы заплатить за все, а мне говорили, что плату не берут и, когда начнут брать, не знают, – говорит пожилая женщина. – А сегодня опять пришла – смотрю – очередь аж на улице стоит, значит, можно платить. Простояла час и заплатила. А куда деваться?

В одном из банков платежи не принимают из-за перегрузки системы.

– С утра было столько людей, что компьютерная система перестала работать, – рассказывает работник одного из банков. – Может, ближе к вечеру восстановят все.

О большом наплыве людей говорит работница еще одного банка.

– В эти числа всегда много людей, но не столько, как сегодня, – говорит женщина. – Люди нервные, возмущаются, что вдруг ни с того ни с сего им меняют счета, вводят какую-то новую систему. За день голова кругом идет.

Одно из почтовых отделений города, 22 июня, 16 часов 15 минут.

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

«Сколько уже можно все менять»

Очереди из горожан, желающих оплатить жилищно-коммунальные услуги, выстроились и во многих почтовых отделениях. В одном из них, что в центре города, – больше 20 человек. Многие с маленькими детьми.

– Хотела заплатить дома, ввела счет, а мне к оплате выставили почти 100 рублей! – говорит одна из женщин в очереди. – А последние показания водомеров по этой базе вообще какие-то космические. Не стала платить, пришла сюда. Если и здесь скажут столько же – пойду в ЖЭС, буду разбираться. Сколько уже можно все менять, переделывать? То ЕРИП ввели, то теперь еще какую-то новую систему. Чтобы запутать людей, влезть в карманы? Беспредел!