Глава Еврокомиссии: Не понимаю, чего хочет Британия 1 23.06.2017, 17:25

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Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

ЕС и Британия не могут договорится о статусе граждан ЕС после «брексита».

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что предварительного предложения Великобритании гражданам ЕС остаться в стране после того, как она покинет союз, недостаточно. Об этом он заявил на саммите ЕС в Брюсселе, пишет delfi.lt.

На второй день саммита его спросили, сумел ли он яснее понять, чего именно хочет добиться в ходе "брексита" британское правительство. На этот вопрос он ответил резким и четким "нет". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг рассказала, что любой гражданин ЕС, который жил в Великобритании пять лет, получит новый иммиграционный статус с доступом к образованию, медицине и другим социальным льготам.

Она говорила, что люди заслужили уверенность в завтрашнем дне. Однако Юнкер со своей стороны заявил, что они заслужили гораздо больше. Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС. По мнению Мэй, ее предложение гарантирует некоторую определенность 3 миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли свой вклад в благополучие британского общества.

При этом пока не ясно, с какого момента будет отсчитываться пятилетний срок пребывания. В Британии в настоящее время живет около 3,2 миллиона европейских граждан, а в остальных 27 странах - 1,2 миллиона британцев. Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начались в понедельник. Членство Британии в ЕС должно прекратиться 29 марта 2019 года, однако при согласии сторон срок переговоров может быть продлен.