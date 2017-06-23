Стали известны самые полезные продукты для стройной фигуры 23.06.2017, 19:20

Об «волшебных» продуктах рассказали греческие эксперты в области здорового питания.

Для сохранения фигуры необходимо придерживаться определенной диеты. О шесть самых полезных продуктах рассказали эксперты в области здорового питания из Греции, сообщает healthyliving.com.ua.

Ягоды. Они содержат низкое количество калорий и высокое содержание воды и пищевых волокон. Ягоды снижают степень вздутия, а также нравятся сладкоежкам. Наконец они полны антиоксидантами, которые ускоряют метаболизм, позволяя сохранять желаемый объем талии.

Персики. Этот фрукт насыщен пищевыми волокнами, избавляющими от вздутия и метеоризма. Плюс ко всему, персики также ускоряют метаболизм и сохраняют степень увлажнения, при учете того, что в одном плоде содержится всего-то 50 калорий. Идеальный продукт для желающих щеголять в бикини.

Кукуруза. Хотя кукуруза относится к крахмалосодержащим овощам, в ней очень много пищевых волокон и низкое количество калорий. По сравнению с другими подобными овощами кукуруза является самым здоровым выбором. К примеру, если сопоставить ее с картофелем.

Авокадо. Экзотический фрукт содержит мононенасыщенные жиры, которые быстро насыщают и ускоряют метаболизм, сжигая калории. Можно смешать несколько авокадо и употреблять их вместе с хуммусом, что даст организму множество волокон и белков.

Зеленый чай. Мечтающим о бикини женщинам своим главным напитком необходимо назначить зеленый чай. Он не только поддерживает уровень увлажнения, а также подавляет аппетит, но и ускоряет метаболизм. Выпивайте по чашке зеленого чая каждое утро.

Миндаль. Богатейший источник здоровых жиров, белков и витамина Е, позитивно влияющих на скорость метаболизма. Превосходная закуска между основными приемами пищи для снижения ощущения голода. Но миндаль необходимо употреблять умеренно. Не следует съедать более 6 орешков в день.