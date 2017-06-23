Синоптики: Завтра будет до +23 градусов 23.06.2017, 21:11

15,523

В Беларуси 24 июня прогнозируются кратковременные дожди.

Завтра ночью в восточных и юго-западных районах, днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, по юго-западу до плюс 16. Днем будет от 17 до 23 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Будет облачно с прояснениями.