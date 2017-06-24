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В минском кафе вновь провозгласили БНР

  • 24.06.2017, 18:26
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Мероприятие, посвященное значительной дате в белорусской истории, устроила компания «Лидское пиво».

Подписание Третьей уставной грамоты, в которой провозглашалась независимость Белорусской Народной Республики, инсценировали в кафе «Грай», пишет «Белсат».

Инсценировку исторического события показали Иван Пинигин и Игорь Петров из Купаловского театра, а Сергей Харевский провел виртуальную экскурсию по местам БНР.

«Мы должны помнить об акте 25 марта Белорусской Народной Республики, так как это истоки нашей государственности и нашей насущности. А все те уроки, которые принесла нам БНР, актуальны и сегодня», – говорит Харевский.

В следующем году будет 100 лет с момента публикации БНР. Уже сделана памятная табличка по этому поводу, рассказывает руководитель «PRASTORA.BY» Алесь Квиткевич.

«Сейчас вывеска, посвященная независимости Белорусской Народной Республики, сделанная Александром Шатерником, путешествует от мероприятия к мероприятию, но есть идея, чтобы она к годовщине вынесения БНР заняла свое почетное место на историческом здании на улице Володарского, в котором была подписана Третья уставная грамота».

Мероприятие, посвященное значительной дате в белорусской истории, устроила кампания «Лидское пиво» при поддержки компании «Prastora.by». Специально к 100-летию БНР пивоварня презентовал новый сорт пива – «Менскае 1918».


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