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Папа Римский призвал к миру в Украине

  • 25.06.2017, 21:17

Сегодня состоялось национальное украинское паломничество в Ватикан по случаю 150-летия канонизации святого Иосафата.

Папа Римский Франциск во время воскресной молитвы "Ангелус Господний" призвал к миру в Украине. Об этом gordonua.com сообщило посольство Украины при Святом Престоле (Ватикан).

25 июня состоялось национальное украинское паломничество в Ватикан по случаю 150-летия канонизации святого Иосафата.

"В своем обращении понтифик сказал, что присоединяется с украинцами к молитве мира для дорогой украинской земли в соборе Святого Петра", – говорится в сообщении.

Напомним, вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года . Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.


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