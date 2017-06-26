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Станислав Шушкевич: Белорусский правитель является рабом России

  • 26.06.2017, 13:57
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Станислав Шушкевич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Руководство видит в Лукашенко сатрапа, который угождает им, как может.

Об этом первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич заявил «Радыё Рацыя», комментируя совместные с Россией учения «Запад-2017»:

- Не думаю, что тут останутся российские войска. Россия сделала столько отвратительных поступков, что это было бы просто демонстрацией бандитизма, демонстрацией того, что они могут вместе с Беларусью отсюда что хочешь сделать.

Это демонстрация того, что белорусское руководство является рабом России. Они демонстрируют, что если захотят, то могут атаковать Украину или даже угрожать Польше. Они видят здесь сатрапа, своего вассала, который угождает им как может, чтобы они удержали его у власти - очень взаимовыгодно.


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