Десятки минчан собрались, чтобы защитить Осмоловку 2 26.06.2017, 18:53

Фото: nn.by

(обновляется) В Минске проходит общественное обсуждение проекта застройки «cердца столицы».

В понедельник, 26 июня, в 18.30 начнется общественное обсуждение проекта застройки Осмоловки. Историческому кварталу с двухэтажными домиками, где жили многие известные художники, а некоторые и сегодня имеют здесь свои мастерские, грозит полный снос. На их месте могут появиться многоэтажки с магазинами и подземными стоянками, пишет nn.by.

Местные жители стоят горой за этот район, уникальный для города. Здесь крайне мало автомобилей и очень много деревьев, можно сказать, людям повезло жить посреди парка.

19:24

«То, что Минкульт не внес Осмоловку в список историко-культурных ценностей, — это халатность», — говорит житель квартала и добавляет, что Осмоловка привлекает туристов, что это уникальный архитектурный ансамбль. Он полагает, что власти просто хотят открыть там кафе и брать с них налоги. Мужчина также обращает внимание на различные минские долгострои, с которыми власти ничего не делают.

Его поддерживают аплодисментами.

19:05

Представитель Мингорисполкома в конце концов начал презентацию проекта. Объясняет, какие здания планируют возвести в квартале на месте нынешних двухэтажек.

Говорит, что проект был разработан еще в 2014 году. Однако до сих пор вопрос не был решен, поскольку не было понятно, получит или нет Осмоловка статус историко-культурной ценности. Этот вопрос отложили на неопределенный срок, добавляет он.

18:52

Люди предлагают объявить бойкот слушаниям, уйти всем вместе. Некоторые разворачиваются и уходят из зала.

«Когда вы скажете, что будет ждать нас, тогда мы и придем! Меня ваши парковки не интересуют. Меня интересует, где буду жить я», — возмущается женщина.

«Эта квартира моему деду досталось», — добавляет другая.

«Почему вы решили, что наши дома плохие? Вам земля нужна? Продать землю и устроить там долгострой хотите?» — кричит кто-то из зала.

18:45

В 18:40 Администрация Центрального района начала презентацию проекта.

«Один вопрос: зачем нам знать, что здесь будет строиться, если мы хотим здесь жить?» — сразу прерывает выступающего мужчина.

«Мы здесь живем сколько лет, а вы тут без нас решаете», — солидаризируется с ним участник слушаний.