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«Модернизированный» декрет № 3 направили на рассмотрение к Лукашенко

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  • 26.06.2017, 20:21
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К «обновлениям» в закон приложила руку Щеткина.

«Предложения о новых подходах по реализации декрета № 3 направлены в Администрацию президента», — сообщили tut.by. в Совмине. О сроках рассмотрения предложений не сообщается.

Напомним, для разработки новой концепции декрета № 3 была создана специальная межведомственная рабочая группа, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко.

19 апреля — премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы для разработки новой концепции декрета № 3 под председательством Василия Жарко. В нее попали почти три десятка человек, в том числе многие министры — труда и соцзащиты Ирина Костевич, финансов Владимир Амарин, экономики Владимир Зиновский, образования Игорь Карпенко, здравоохранения Валерий Малашко, по налогам и сборам Сергей Наливайко, связи и информатизации Сергей Попков, транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

В группу также включили зампреда Марианну Щеткину, депутатов — Тамару Красовскую и Болеслава Пирштука, заместителя и других.

Проект изменений в декрет планировалось представить на рассмотрение Лукашенко в начале июля.


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