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Шон Спайсер: Господин Асад заплатит высокую цену

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  • 27.06.2017, 7:35
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Шон Спайсер

США заявили о подготовке сирийским диктатором новой химической атаки.

Американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Такое утверждение содержится в распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, передает ТАСС.

"Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку режима Башара Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, которая, вероятно, обернулась бы массовым убийством мирных граждан, включая детей. Данная деятельность схожа с подготовкой, произведенной режимом в преддверии его химической атаки 4 апреля 2017 года", - утверждается в документе.

Спайсер также заверил, что вооруженные силы США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). "Однако, если господин Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его вооруженные силы заплатят высокую цену", - отметил официальный представитель президента США.


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