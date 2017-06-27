«Кольца лежали в коробке со мхом, гости стреляли из луков и арбалетов» 5 27.06.2017, 8:50

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Белорусы сыграли свадьбу в аутентичном стиле.

В истории любви бизнес-аналитика ИТ-компании Эмилии Скоробогатой и графического дизайнера Олега Зеленкевича все произошло как в той песне: «Музыка нас связала». Причем связали их именно белорусские песни. Так что в том, что в итоге и свадьбу они сделали в национальном стиле, не было ничего удивительного, пишет nn.by.

Эмилия и Олег

Как все началось? Эмилия училась в школе арт-менеджеров «Арт-сядзібы» и в качестве выпускного проекта делала сборник песен на слова белорусских поэтов «Паэты жывуць у песнях». Олег же в это время имел свою группу «Wartha», одна из песен которого была написана на слова Янки Купалы «Паўстань». Он согласился на просьбу Эмилии, которая написала ему, включить композицию в сборник, после помогал с дизайном обложки и общим промоушеном. Однако, когда с проектом было покончено, их коммуникация приостановилось. Кто знает, как оно все закончилось бы, если бы парень не проявил инициативу: через некоторое время Олег предложил Эмилии поучаствовать в создании новой песни в качестве вокалистки. Сначала они записали композицию для «Wartha», а скоро начали отдельный музыкальный проект «Rahnieda» — металл-группа, которая вдохновляется романтично-мистическими образами родины. Пока вместе занимались музыкой, успели и влюбиться.

«Когда дело дошло до свадьбы, других вариантов, кроме как делать его белорусской, не было», — вспоминает Эмилия.

С обычными свадьбами проще в том смысле, что уже существуют какие-то кальки-ориентиры. Здесь же молодым пришлось почти все придумывать самостоятельно. Процесс получился супертворческий: за полгода подготовки к брачной церемонии они не только познакомились с новыми людьми, но и узнали много интересного про белорусские свадебные традиции.

Главную роль на празднике играла природа: кольца лежали в коробочке со мхом, арка была из растений, повсюду лежал папоротник, а вместо столика использовался пенек.

«В первую очередь, природный пейзаж нам был нужен для обряда. Его стилистика была составлена на основе этнографических материалов из шеститомника БНТ «Свадьба. Обряд» и «Свадебные песни», статей Дмитрия Скворчевского, а также на других материалах по белорусской мифологии. Мы взяли оттуда основные элементы, объединили традиционное и современное, и получился наш обряд. Меня выводил брат Артем [О брате Эмилии нашим читателям также известно — НН], Олега — мать. Опишу кратко, что там происходило. Мы умывали руки — это подготовка к сакральному действию. Потом нам их обвязали поясом и провели вокруг дерева три раза. Мы менялись кольцами. Пили медовый напиток из одного кубка. Сжигали первый венок и надевали второй — символ перехода в замужнюю жизнь. Тушили костер молоком. В конце гости осыпали нас зерном и хмелем. Все действия сопровождались народными песнями», — рассказывает об обряде девушка.

Сценарий обряда написала Юлия Гогулина, ведущим был Франак Вячорка. Речи ведущего также были нестандартные: «А ўжо часіна ды ўжо гадзіна князю ды княгіні на пасад ісці, золатам-шоўкам шлях мясці…».

Невеста надела обычное свадебное платье с элементами вышивки, которое вместе с поясом создала подруга Эмилии. Галстук Олега произвела «ETNO manufaktura». А вот для гостей никакого дресс-кода не было — главное, чтобы они не приходили на каблуках, ведь для танцев на траве нужна удобная обувь.

«Особенной наша свадьба была еще и по причине отсутствия тамады. Много кому не нравятся дурацкие конкурсы, вечное жужжание про абы-что. Мы учли это и убрали ненужный элемент. Мы просто отдыхали и разговаривали. А чтобы людям не было скучно, застолье разбавили народными танцами, играми, тиром. Также у нас были ребята из рыцарского клуба, с которыми можно было пострелять из луков и арбалетов, метать топоры, ножи и даже копья».

Еду Эмилия и Олег тоже подбирали соответствующую: плов, сваренный на костре в огромном казане, запеченные картошка и мясо. В усадьбе Вераги, где все происходило, печка стоит прямо на улице, и еда готовилась на месте.

После основной части, ближе к ночи, старшее поколение разъехалось, а молодежь осталась на ночь: петь белорусские песни под гитару вокруг костра.

В результате и молодые, и их гости были очень довольны тем, что вышло:

«Это намного лучше какого-то стандарта. Во-первых, праздник очень понравился старшему поколению: понятно, что у наших бабушек и дедушек таких традиций уже не было, но народные песни и некоторые части обряда им близки. Во-вторых, когда такое делаешь, ты прикасаешься к сакральному. Ну, и в третьих, свадьба в таком формате — это своеобразный возврат к корням, к прошлому и родному. А это, как нам кажется, очень важно».