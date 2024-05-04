Стало известно, кто почти даром купил на аукционе знаменитую слонимскую синагогу 4.05.2024, 17:45

Здание продали всего за $13.

Новым владельцем слонимской синагоги XVII века, которую в феврале продали на торгах за 42 рубля, стал московский бизнесмен Денис Дударев, директор ООО «Агентство развития проектных технологий» (АРПТ). На днях он приехал в Слоним, пишет «Слонімскі веснік».

Напомним, в феврале в Слониме на аукционе с очередной попытки продали синагогу XVII века всего за 42 рубля — чуть больше одной базовой.

Слонимская большая синагога была построена в 1642 году. Это один из старейших памятников архитектуры в Беларуси, относится к эпохе барокко.