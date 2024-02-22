Здание слонимской синагоги приобрел россиянин 22.02.2024, 23:21

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Здание продали всего за 42 рубля.

Получил нового владельца памятник барочной архитектуры в Слониме. Здание бывшей синагоги, построенное в 1648 году, продали на аукционе всего за 42 рубля. В «БУТБ-Имущество» рассказали, кто стал новым владельцем объекта с историей, который продавали с апреля прошлого года.

В начале 2020 года историческое здание было уже продано за 30 тысяч рублей, или 9300 долларов по курсу. Хозяйкой синагоги стала детская писательница и педагог из Минска Илона Караваева (псевдоним Ривз Иоанна). По словам женщины, покупка стала данью уважения ее близким родственникам, которые после войны жили в Слониме.

Здание синагоги было в аварийном состоянии, поэтому на ее реконструкцию требовалось более 50 000 долларов. Женщина не смогла собрать нужную сумму, поэтому памятник архитектуры вернули местному райисполкому.

Караваевой очень не повезло в том числе и потому, что взялась реализовывать свой замысел она в крайне неблагоприятное время. Как раз тогда началась пандемия коронавируса, после выборы с протестами, а потом западные санкции и война в Украине. В таких условиях учрежденный Караваевой фонд «Спасая наследство» за время своей работы собрал всего 2700 рублей, что было каплей в море. А после начала войны в Украине пожертвования от белорусов прекратились, а финансирование международными организациями, по словам Караваевой, стало невозможным из-за санкций, «поскольку с белорусскими банками западная сторона не сотрудничает или не рискует сотрудничать».

Сегодня стало известно, что новым хозяином слонимской синагоги стал россиянин, личность которого не раскрывается. В «БУТБ-Имущество» пояснили: он был единственным претендентом на покупку объекта, поэтому цена оказалась символичной — всего 42 рубля.

Теперь новый владелец имеет пять лет на то, чтобы ввести здание в эксплуатацию. При продаже ставилось условие сохранить в процессе восстановления все художественные, стилистические и конструктивные особенности этого здания.