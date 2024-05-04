Как воины из украинской бригады «Черный лес» уничтожают российские «Грады»
- 4.05.2024, 17:33
Они не оставляют вражеским РСЗО никаких шансов.
Военные 15-й отдельной украинской бригады артиллерийской разведки «Черный лес» уничтожают российские реактивные системы залпового огня «Град», из которых россияне обстреливают украинские города и села. Бойцы «Черного леса» показали видео своей работы.
- Мы не оставляем вражеским градам никаких шансов, - подписали военные видео.
В свою очередь командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк отметил, что защитники из «Черного леса» уничтожают вражеские грады в сотрудничестве с артиллеристами. Он объяснил, что российские РСЗО – это сложная цель. Ведь враг пытается скрывать эти системы и держать их подальше от линии фронта.
- Профессиональная разведка и точная боевая работа наших гармашей доказывают – попытки противника напрасны. Слава украинским воинам!, – добавил Павлюк.