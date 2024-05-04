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Как воины из украинской бригады «Черный лес» уничтожают российские «Грады»

  • 4.05.2024, 17:33
Как воины из украинской бригады «Черный лес» уничтожают российские «Грады»

Они не оставляют вражеским РСЗО никаких шансов.

Военные 15-й отдельной украинской бригады артиллерийской разведки «Черный лес» уничтожают российские реактивные системы залпового огня «Град», из которых россияне обстреливают украинские города и села. Бойцы «Черного леса» показали видео своей работы.

- Мы не оставляем вражеским градам никаких шансов, - подписали военные видео.

В свою очередь командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк отметил, что защитники из «Черного леса» уничтожают вражеские грады в сотрудничестве с артиллеристами. Он объяснил, что российские РСЗО – это сложная цель. Ведь враг пытается скрывать эти системы и держать их подальше от линии фронта.

- Профессиональная разведка и точная боевая работа наших гармашей доказывают – попытки противника напрасны. Слава украинским воинам!, – добавил Павлюк.

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