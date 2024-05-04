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В Сети показали, как армия РФ продолжает бомбить свой Белгород

  • 4.05.2024, 17:18
  • 2,012
В Сети показали, как армия РФ продолжает бомбить свой Белгород

На город уронили управляемую авиационную бомбу.

Авиация РФ продолжает вести «дружественный» огонь по своему мирному населению. Как сообщает «Украина 365», днем 4 мая управляемая авиационная бомба, которую оккупанты планировали запустить по Харькову, решила приземлиться в российском Белгороде.

Как написал местный губернатор Гладков, снаряд разрушил и повредил около 30 частных домов, сгорели 10 авто, ранены пятеро россиян.

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