В Сети показали, как армия РФ продолжает бомбить свой Белгород 4.05.2024, 17:18

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На город уронили управляемую авиационную бомбу.

Авиация РФ продолжает вести «дружественный» огонь по своему мирному населению. Как сообщает «Украина 365», днем 4 мая управляемая авиационная бомба, которую оккупанты планировали запустить по Харькову, решила приземлиться в российском Белгороде.

Как написал местный губернатор Гладков, снаряд разрушил и повредил около 30 частных домов, сгорели 10 авто, ранены пятеро россиян.