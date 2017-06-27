Президента Бразилии официально обвинили в коррупции 27.06.2017, 8:54

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Мишел Темер

Фото: AP

Участь Дилмы Руссефф постигла и ее консервативного преемника.

Федеральный прокурор Бразилии выдвинул против президента страны Мишеля Темера обвинения во взяточнистве. Считается, что это первое из серии обвинений против непопулярного лидера, передает «Голос Америки».

Прокурор Родриго Жано передал обвинение в Верховный суд Бразилии и, согласно законодательству страны, нижняя палата Конгресса должна проголосовать за создание трибунала, расследующего обвинения против действующего президента.

Президентская коалиция в высшем законодательном органе страны уверена, что у них достаточно голосов, чтобы заблокировать решение о продолжении судебного разбирательства.

В прошлом году сенат Бразилии отстранил Дилму Руссефф от должности президента, завершив процедуру импичмента, которая разделила крупнейшую страну Латинской Америки на два лагеря на фоне масштабного коррупционного скандала и серьезного экономического кризиса.

Решение об отстранении от должности первой женщины-президента было принято 61 голосом «за» при 20 голосах «против».

Руссефф признали виновной в незаконном использовании средств государственных банков для финансирования расходов бюджета. Импичмент положил конец 13-летнему правлению в Бразилии Партии трудящихся.

Планировалось, что Темер будет занимать пост президента до 2018 года.