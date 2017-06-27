Брестчанка опоздала на автобус в Польше и пропала 3 27.06.2017, 9:06

2,879

О местонахождении женщины ничего не известно.

41-летняя Анжелика Замковец (Новицкая) находилась в Польше в городе Пасленк (Pasłęk). Оттуда 21 июня она направилась на автобусе в Варшаву на автовокзал «Варшава Заходня», где должна была пересесть на автобус до Бреста. Последний раз на связь с родными женщина выходила в тот же день около 13:30 и сообщила, что опоздала на транспорт, сообщили в брестском поисково-спасательном отряде «Ангел».

В милицию обратились родственники брестчанки. По их словам, та уехала в Польшу 15 июня с целью трудоустройства, дополнили в УВД Брестского облисполкома.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону: +375 (33) 6666-033, +375 (33) 698-94-27, +375 (33) 672-49-72 или 102, в Польше – 112.