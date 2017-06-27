Мать заключенного объявила голодовку у стен колонии в Шклове 3 27.06.2017, 10:31

О своей голодовке активистка уведомила Департамент исполнения наказаний и прокуратуру Могилева.

По информации инициативы «Наше право», Ксения Ковалева объявила голодовку возле здания исправительной колонии в Шклове. Журналисты protivpytok.org связались лично с Ксенией и выяснили причины, побудившие ее на столь решительный шаг.

По информации Ксении, ее сын отбывает наказание в ИК-17 и в настоящее время содержится в штрафном изоляторе. В ШИЗО заключенные требовали приезда прокурора, чтобы известить его о нарушениях в колонии.

В прошлый понедельник Ксения Ковалева была на приеме в прокуратуре города Шклова у Алдановой И.Н. и просила выехать в ИК для опроса осужденных. Тем не менее, прокурор отказалась выезжать в колонию сославшись на отсутствие конкретных фактов.

Видя невозможность добиться справедливости, вчера, 26 июня, Ксения под зданием ИК-17 объявила голодовку с требованием предоставить встречу с осужденным сыном, чтобы убедиться, все ли с ними в порядке. О своей голодовке ищущая правды активистка уведомила Департамент исполнения наказаний и прокуратуру г. Могилева.

На данный момент администрация колонии выслушала Ксению, но отказалась предоставить краткосрочное свидание. Руководство колонии отрицает факты нарушения прав осужденных.

Ксения не намерена прекращать голодовку до тех пор, пока ей не будет предоставлена возможность краткосрочного свидания с близким родственником, чтобы самой лично убедиться, что его права не нарушаются.