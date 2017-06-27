В Польше снова начались поиски «золотого поезда» Третьего Рейха 4 27.06.2017, 14:42

Кладоискатели уверены, что ищут поезд в правильном месте, но надо «копать» глубже.

В Польше снова начались поиски «золотого поезда». Кладоискатели планируют обследовать территорию площадью в 1,5 га на 65-м километре железнодорожной трассы Вроцлав-Валбжих, сообщает «Польское радио».

Они по-прежнему уверены, что поезд, который гитлеровцы якобы спрятали в туннеле в конце Второй мировой войны, там и находится.

Территория предполагаемого местонахождения поезда будет проверена при помощи георадаров на 20 м в глубину. Прошлым летом тоже проходили поисковые работы, однако, по словам кладоискателей, они исследовали земляной слой толщиной в 10 м, а поезд может находиться глубже.

История началось с того, что некоторое время назад к властям города Валбжих обратились два человека: гражданин Германии и гражданин Польши. Они заявили, что нашли поезд, на котором под конец войны гитлеровцы якобы вывозили ценные вещи. Взамен того, что покажут, где склад находится, они потребовали гарантий, что получат 10% от стоимости груза поезда. Сначала мужчины хотели остаться анонимными, а с журналистами и городскими властями Валбжиха общались через адвокатов. Позже стало известно, что кладоискателей зовут Андреас Рихтер и Петр Копер.