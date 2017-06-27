Белоруска рассказала, как за полгода похудела на 10 размеров 12 27.06.2017, 16:19

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Анна Аракелян из Минска за шесть месяцев похудела на 30 килограммов.

Что только мы не делаем во имя идеальной фигуры – ищем супердиеты в интернете, атакуем тренажеры, пытаемся приучить себя бегать по утрам... Чтобы сбросить лишнее, Анна Аракелян из Минска обратилась за помощью к эксперту по правильному питанию и за шесть месяцев похудела на 30 килограммов и, как сама признается, помолодела на 20 лет, пишет kp.by.

«Меня спрашивали: «А ты не боишься, что муж уйдет к стройной?»

Таких женщин замечаешь сразу – красивая, утонченная, стильная. Начинаешь общаться и отмечаешь другие ее достоинства: самодостаточная, интеллектуальная, с прекрасным чувством юмора, уверенная в себе…

- Наверное, этими качествами я всегда и брала людей, - улыбается Анна Викторовна. – Видимо, и мой муж еще 33 года назад выбрал меня не случайно. Хотя, признаюсь, как-то услышала от знакомой вопрос: «Ты не боишься, что от ТАКОЙ тебя муж скоро уйдет к молодой и стройной?». Помню, ответила: «Таких, как, я не бросают». Наверное, звучит самоуверенно, но отпор я дать всегда умела. Моя семья – это и моя крепость, и бесконечная гордость. Есть прекрасный муж, дети, и каждый из них ценил и уважал меня в любом виде.

Сегодня, встретив Анну Викторовну в городе, знакомые частенько проходят мимо.

- Не узнают, - смеется наша героиня. – За последние полгода я изменилась до неузнаваемости, да и сама чувствую себя другим человеком – помолодела лет на 20!

А ведь еще шесть месяцев назад Анна Аракелян страдала от одышки, повышенного давления, болей в суставах, проблем с повышенным сахаром… Стрелка напольных весов при росте 164 см показывала 97 килограммов.

- А ведь мне всего 55 лет… Да, худенькой я никогда не была. Но когда закрылся проектный институт, где я работала инженером автомобильных дорог, а у сына появились проблемы со здоровьем, на семейном совете мы решили, что мне лучше оставаться дома, и вес стал расти. Я перешагнула рубеж 50+, и решила, что быть в теле в таком возрасте нормально. Вот так незаметно весы показали то, что показали… Походы в гости стали настоящим испытанием. Мысль: «Что надеть?» вгоняла в стресс. Нормальная одежда в магазинах заканчивается после 50 размера. Я же была 54-го... Отправляясь в магазин, своим даже говорила: «Ну все, я в отдел ритуальных услуг».

Еще полгода назад Анна весила 97 килограммов. Фото: личный архив.

- Наверное, сладкое любили?

- Нет, но пекла пироги и ела то, что и домашние. К примеру, муж любит соленья и шашлык. Это я и готовила, а потом вместе с ним и ела. По вечерам все ложились спать, а я смотрела телевизор и грызла семечки.

- А на диетах сидели?

- Конечно. Но вес возвращался, прихватив с собой несколько новых килограммов. Много читала, смотрела программы Елены Малышевой и пришла к тому, что к проблеме лишнего веса надо подойти системно. Но где эту систему взять? Да и мотивации не было – муж даже при моем весе в 97 кг дарил подарки и делал комплименты.

«Я плакала и говорила сама себе: «Тебя просит твой ребенок»

- А когда мотивация появилась?

- Полтора года назад моя дочь Алина стала мамой. И как не старалась, 20 кг, которые появились после родов, никак не уходили. Однажды она встретила знакомую, которую давно не видела, и была поражена переменами в ее внешности - стройная, энергичная, светящаяся, при этом много работающая молодая мама. Конечно, Алина спросила, как ей это удалось. Оказалось, что знакомая сбрасывала лишнее в студии похудения. Дочь сказала: «Я хочу брать пример с таких людей» - и отправилась на консультацию. Через 5 месяцев 20 лишних килограммов как не бывало! При этом у дочки был дефицит времени и сна, она кормила грудью, но смогла добиться превосходных результатов. А потом сказала: «Мама, давай и ты, потом будет поздно».

Признаюсь, к тому времени я как раз подошла к жизненному этапу, когда человек начинает задумываться о старости. Как-то перечитывала «Сто лет одиночества», а там фраза: «Благополучная старость – это умение договориться со своим одиночеством». Мне стало страшно, что наступит момент, когда от меня никто и ничего не будет хотеть, наступит пустота и одиночество. Я сказала сама себе: «Тебя просит твой ребенок. Она для себя и своего маленького сына уже совершила маленький подвиг. Тебе не стыдно? Поддержи ее. Она не должна тратить свою жизнь, помогая тебе в том, что ты еще вполне можешь делать сама». Я ведь тоже всегда хотела, чтобы мои родители жили не только долго, но были здоровыми, веселыми и энергичными. Оказалось, самое сложное – это честность перед собой. Я сидела и плакала.

- И тоже обратились за помощью к специалистам?

- Да. Признаюсь, когда шла - готовилась страдать. И зря! Специалист узнала буквально все о моем питании, распорядке дня и привычках, и когда мне выдали план индивидуального питания, я удивилась, как много еды мне можно есть. Эксперт постоянно поддерживала, спрашивала, как мое настроение, давала действительно полезные советы… Первые килограммы ушли незаметно. А при весе в 72 кг появилась настоящая эйфория.

Сегодня, встретив Анну Викторовну в городе, знакомые частенько проходят мимо.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Что было самым сложным?

- Когда сбрасывала вес, в том числе полностью надо было отказаться от быстрых углеводов – мучного, сладкого... Но это было не сложно. Я боялась, что не смогу организовать быт, ведь надо питаться пять раз в день и соблюдать питьевой режим. Пришлось подружиться с контейнерами, возить с собой воду. Сейчас на первой попавшейся парковке я могу устроить себе перекус. Ведь чтобы разогнать обмен веществ, надо есть!

- Многие переживают, что при такой серьезной потере веса кожа начинает выглядеть обвисшей…

- Да, но потом она восстанавливается. И в этом прекрасно помогает физкультура. Всегда шутила, что тяжелее ложки ничего не поднимала. Но все же нашла свое - занимаюсь электрофитнесом. Это тренировка в специальных костюмах. 20 минут таких занятий по эффективности приравниваются к часовым тренировкам в спортзале. Плюс эти нагрузки работают как лимфодренаж. Занимаюсь на протяжении нескольких месяцев пару раз в неделю. На консультации хожу раз в месяц, хотя раньше ходила каждую неделю. Понятно, что помощь таких специалистов не бесплатна, но эти расходы несоизмеримы с теми, которые раньше уходили на поддержание здоровья.

Благодаря поддержке близких и профессионала за 6 месяцев Анна Викторовна похудела на 30 кг - с 54-го до 44-го размера.

- Мир вокруг преобразился, и я снова полюбила смотреться в зеркало, ходить по магазинам, стала активной, а некоторые проблемы со здоровьем просто улетучились, - говорит минчанка. - Во мне будто загорелась яркая лампочка! Мне приятно видеть, за меня радуются родные и любимые люди.

- Можете что-нибудь посоветовать женщинам, которые столкнулись с подобными проблемами?

- Любите и уважайте себя в любых обстоятельствах. Мне повезло с мужем и окружением, но если в вашей жизни нет поддержки, задумайтесь, ваше ли это окружение. Найдите стимул. Не откладывайте свое завтра, начинайте трудиться над ним сегодня. Понимайте, что случайная информация и чужой опыт вам могут не подойти, а непроверенная информация даже повредить. Обращайтесь за помощью к профессионалам. Поверьте, небольшими усилиями воли каждый из нас может изменить свою жизнь.

Эксперт по правильному питанию Светлана Кашицкая.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«Худеть надо вкусно»

- Самая эффективная диета – та, которой вы можете придерживаться всю жизнь, но это невозможно и даже вредно для здоровья, - прокомментировала историю похудения эксперт по правильному питанию Светлана Кашицкая. - Чтобы достичь комфортного веса, достаточно научиться правильно питаться. Это объем знаний, с которыми человек идет по жизни. Похудение – это не отказ, это удовольствие. Всем своим клиентам я говорю: праздники были и будут. Ездить в отпуск, где все включено, есть оливье и тортики можно! Да, на стадии похудения придется ограничить себя в углеводах – в мучных изделиях, сладостях, картофеле, белом рисе, но на стадии поддержания веса есть можно все. Но я учу своих клиентов делать это правильно. Так, чтобы организм не требовал оливье и картошку каждый день, и чтобы приемы пищи были не бездумным ее поглощением, а настоящей культурой питания.