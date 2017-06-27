На стене бобруйской колонии появилась надпись: «Свободу Полиенко!» 27.06.2017, 16:37

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Единомышленники активиста Дмитрия Полиенко провели акцию солидарности с политзаключенным.

Группа белорусских анархистов нанесла на забор колонии № 2 в Бобруйске, где отбывает свой срок политзаключенный, слова «Свободу Диме Полиенко», передает «Белсат».

По словам анархистов, они не согласны с несправедливым приговором своему соратнику. Анархисты призывают к проведению подобных акций, так как «на их месте может оказаться любой из нас».

Напомним, что 29 апреля 2016 года во время велопробега «Критическая масса» между Дмитрием Полиенко и сотрудниками ГАИ произошел инцидент, начало которого видно на видео.

После приехал ОМОН и жестоко задержал велосипедистов.

12 октября 2016 года судья Валерий Есьман из суда Центрального района Минска приговорил активиста к двум годам лишения свободы с отсрочкой.

В этом году 10 марта суд Московского района Минска приговорил Полиенко до семи суткам ареста за «мелкое хулиганство» за то, что он в Доме правосудия выразил возмущение приговором по «делу антифашистов».

20 марта Дмитрия задержали около изолятора на Окрестина, куда он принес передачу для арестантов. Суд Заводского района Минска приговорил его 15 суткам за мирную акцию протеста против строительства офисного центра в Куропатах. В день окончания срока ареста, который Полиенко отбывал в жодинском изоляторе, он на свободу не вышел. Бывшие сокамерники сообщили, что активисту «добавили» еще 10 суток ареста, но за что - не известно.

Согласно белорусскому законодательству, условный срок может быть заменен на реальный при систематическом нарушении правопорядка. Трех административных дел в течение последнего времени стало достаточно, чтобы посчитать Дмитрия систематическим нарушителем.

18 апреля Дмитрия Полиенко направили в колонию № 2 Бобруйска.

26 мая Дмитрию Полиенко исполнилось 23 года. В честь этого анархисты запустили вчера под стенами колонии фейерверки.