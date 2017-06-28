Как бизнесмен-белорус «охотится за головами» по всему миру 28.06.2017, 18:33

Сергей Гвардейцев руководит одной из крупнейших в мире аутсорсинговых компаний.

Сергеем Гвардейцев пытается решить проблему дефицита кадров в Беларуси за счет молодых специалистов из Латвии и других стран, пишет «Завтра твоей страны».

В апреле этого года состоялся первый выпуск подразделения минского образовательного центра QA Academy , созданного на базе Латвийского университета. Около десяти человек прослушали курс (частью он проходил в аудиториях, частью – онлайн) по основам тестирования программного обеспечения и сдали экзамены. Следующий курс QA Academy на базе Латвийского университета стартует осенью этого года.

QA Academy — это международный образовательный центр подготовки тестировщиков программного обеспечения, который был открыт в Минске в 2008 году на базе компании A1QA.

A1QA, в свою очередь, является одной из крупнейших компаний по обеспечению качества программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе. Как и Itansition, она контролируется Сергеем Гвардейцевым.

Первоначально главной задачей академии была подготовка и повышение квалификации специалистов компании для работы на внутренних проектах. С 2013 года поле деятельности QA Academy расширилось на другие страны, и сейчас учиться в ней может каждый желающий.

Как сказано на официальном сайте академии, сегодня на дистанционных курсах QA Academy обучаются студенты из Латвии, Литвы, Эстонии, Беларуси, России, Чехии, Греции, США и других стран. С 2017 года на базе Латвийского университета» QA Academy организовала комбинированное обучение.

Отмечается, что после завершения обучения лучшие студенты получат «предложения о стажировке с дальнейшими возможностями трудоустройства в одной из компаний-партнеров QA Academy».

Наиболее активна QA Academy в Латвии, куда в 2016 году переехал основатель и основной владелец Itransition и A1QA Сергей Гвардейцев. Переезд бизнесмена, как сообщалось, был связан «с развитием европейского направления бизнеса». Планировалось, что Сергей Гвардейцев будет заниматься «открытием латвийского офиса компании, а также вопросами налаживания стратегических связей в регионе».